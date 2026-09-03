Το Πεντάγωνο δημοσιοποίησε την Τετάρτη αναλυτικές ιατρικές κατευθύνσεις για την εφαρμογή της νέας υποχρεωτικής διαδικασίας ελέγχου ανεπάρκειας τεστοστερόνης στους στρατιωτικούς ηλικίας 30 ετών και άνω, τόσο στις ένοπλες δυνάμεις όσο και στις εφεδρικές μονάδες.

Οι νέες οδηγίες εφαρμόζονται άμεσα και καθορίζουν τα βήματα για τον εντοπισμό και τη διαχείριση πιθανών ορμονικών διαταραχών. Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, μέσω της έγκαιρης διάγνωσης προβλημάτων που ενδέχεται να επηρεάζουν την ενέργεια, τη φυσική κατάσταση και τη σωματική απόδοση των στρατιωτικών.

Τι περιλαμβάνει το νέο πρωτόκολλο

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, όλοι οι άνδρες στρατιωτικοί από την ηλικία των 30 ετών και μετά θα υποβάλλονται υποχρεωτικά σε εξέταση αίματος για τη μέτρηση της τεστοστερόνης, στο πλαίσιο της καθιερωμένης ετήσιας ιατρικής αξιολόγησης.

Για τους άνδρες μικρότερης ηλικίας, δηλαδή κάτω των 30 ετών, ο έλεγχος δεν θα είναι υποχρεωτικός. Θα μπορεί να πραγματοποιείται είτε κατόπιν αιτήματός τους είτε όταν ο θεράπων ιατρός διαπιστώνει συμπτώματα ή άλλες ενδείξεις που απαιτούν περαιτέρω έλεγχο.

Αντίθετα, δεν προβλέπεται γενικευμένη εξέταση τεστοστερόνης για τις γυναίκες στρατιωτικούς.

Οι γιατροί θα πρέπει, ωστόσο, να αξιολογούν συμπτώματα όπως η επίμονη κόπωση ή οι διαταραχές της περιόδου, καθώς αυτά μπορεί να σχετίζονται με ορμονικές ανισορροπίες, ανεπαρκή ενεργειακή πρόσληψη ή τη λεγόμενη σχετική ενεργειακή ανεπάρκεια στον αθλητισμό.

Παράλληλα, οι οδηγίες καθορίζουν περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να εξεταστεί η χορήγηση τεστοστερόνης εκτός των εγκεκριμένων ενδείξεων σε ορισμένες γυναίκες. Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που παρουσιάζουν ασυνήθιστα μειωμένη σεξουαλική επιθυμία.

Η αρχική απόφαση Χέγκσεθ

Η εφαρμογή του νέου πρωτοκόλλου αποτελεί συνέχεια της πολιτικής που ανακοίνωσε στις 15 Ιουλίου ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ.

Με την αρχική του απόφαση, ο Χέγκσεθ είχε ζητήσει να πραγματοποιείται κάθε χρόνο έλεγχος για πιθανή ανεπάρκεια τεστοστερόνης σε όλους τους στρατιωτικούς ηλικίας 30 ετών και άνω, εντάσσοντας τη συγκεκριμένη εξέταση στην ετήσια αξιολόγηση της υγείας τους.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας είχε δηλώσει ότι σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να διασφαλιστεί πως οι στρατιωτικοί έχουν επαρκή επίπεδα τεστοστερόνης, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της υπηρεσίας και να επιχειρούν στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανεπάρκεια, η επιλογή θεραπείας υποκατάστασης τεστοστερόνης εξακολουθεί να είναι προαιρετική.

Παράλληλα, οι στρατιωτικοί κάτω των 30 ετών διατηρούν τη δυνατότητα να ζητήσουν οι ίδιοι να υποβληθούν στην εξέταση.

Οι επιφυλάξεις της επιστημονικής κοινότητας

Η νέα πολιτική έχει ήδη προκαλέσει προβληματισμό μεταξύ γιατρών και ερευνητών, οι οποίοι θέτουν υπό αμφισβήτηση την επιστημονική τεκμηρίωση μιας τόσο ευρείας διαδικασίας ελέγχου.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι η μαζική εξέταση ενδέχεται να οδηγήσει σε υπερδιάγνωση και σε θεραπείες που δεν είναι απαραίτητες. Τα επίπεδα τεστοστερόνης μπορούν να παρουσιάζουν διακυμάνσεις και μια μεμονωμένη χαμηλή μέτρηση δεν αρκεί από μόνη της για να αποδειχθεί ότι ένας ασθενής χρειάζεται θεραπευτική παρέμβαση.

Την ίδια στιγμή, παραμένουν περιορισμένα τα επιστημονικά δεδομένα που δείχνουν ότι ένας καθολικός έλεγχος για χαμηλή τεστοστερόνη μεταξύ των στρατιωτικών μπορεί να μεταφραστεί σε ουσιαστική βελτίωση της επιχειρησιακής ή μαχητικής ετοιμότητας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται επίσης η χρήση θεραπείας υποκατάστασης σε άνδρες που εμφανίζουν τη φυσιολογική μείωση των επιπέδων της ορμόνης που συνδέεται με την ηλικία.

Η συζήτηση αναμένεται να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα, καθώς η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) σχεδιάζει να συγκαλέσει στα μέσα Σεπτεμβρίου ομάδα ειδικών για την εξέταση της ιατρικής χρήσης της τεστοστερόνης. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η απόφαση του Πενταγώνου έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την αποτελεσματικότητα, τους πιθανούς κινδύνους και τα όρια της ορμονικής θεραπείας.