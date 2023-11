Ρωσικά drones έπληξαν πολιτικούς στόχους και προκάλεσαν πυρκαγιά τις πρώτες πρωινές ώρες στο Χάρκοβο (βορειοανατολικά) και στα περίχωρά του, ανέφεραν αξιωματούχοι της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης και πρωτεύουσας της ομώνυμης περιφέρειας της Ουκρανίας, προσθέτοντας πως οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ακόμη εξακριβώνουν εάν υπήρξαν θύματα.

⚡️ Russian drones attacked civilian targets in and near Kharkiv, Ukraine’s second largest city. The extent of casualties is being determined. Air raid alerts are in effect in multiple regions, with the Ukrainian air force warning of possible attacks in… https://t.co/GzPQQIz65E pic.twitter.com/AYWuW9HVAH

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— RiskMap (@riskmap_) November 3, 2023