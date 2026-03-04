Βίντεο με αποθήκες γεμάτες από πυραύλους και drones διακινούν τις τελευταίες ώρες οι Φρουροί της Επανάστασης στα social media για να ενισχύσουν την προπαγάνδα τους.

Στις εικόνες που επέδειξε ο ιρανικός στρατός φαίνεται ένα τεράστιο υπόγειο γεμάτο με rones και πυραύλους.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα πλάνα που δημοσιεύτηκαν από το πρακτορείο ειδήσεων Fars, φαίνονται ξεκάθαρα σειρές πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών Shahed, παρατεταγμένα έτοιμα να αναλάβουν δράση.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Η υπόγεια πολιτεία με τα όπλα των Φρουρών της Επανάστασης:

Αν κάτι τέτοιο αληθεύει, φαίνεται πως ο πόλεμος μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ- Ισραήλ θα είναι εκτεταμένος και μεγάλης διάρκειας.

