Ιστορικές στιγμές για την πολύνεκρη σύγκρουση Ισραήλ – Χαμάς, καθώς οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία εκεχειρίας και ανταλλαγής ομήρων. Το πρώτο σκέλος της εκεχειρίας υπογράφεται στις 12:00 το μεσημέρι, μέσα σε γενικό κλίμα ευφορίας.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι και οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην πρώτη φάση του σχεδίου.
Νωρίτερα, προεξόφλησε την επιστροφή των ισραηλινών ομήρων μέχρι τη Δευτέρα στη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε τηλεφωνικά στο Fox News, ώρες αφού ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στη Χαμάς και στο Ισραήλ.
Η είδηση έγινε δεκτή με πανηγυρισμούς, χαμόγελα και συγκεντρώσεις χαράς στο Ισραήλ ενώ στην Ουάσινγκτον οικογένειες ομήρων μίλησαν τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ προκειμένου να τον ευχαριστήσουν.
Live εικόνα από τους πανηγυρισμούς και τις συγκεντρώσεις στο Τελ Αβίβ:
Live εικόνα από την Λωρίδα της Γάζας:
Η είδηση δημιουργεί κλίμα ανακούφισης και ευφορίας. Οι όμηροι θα αφεθούν ελεύθεροι με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 250 Παλαιστινίων που είχαν καταδικαστεί σε ποινές ισόβιας κάθειρξης και άλλων 1.700 ανθρώπων που είχαν συλληφθεί από τις δυνάμεις του Ισραήλ μετά το ξέσπασμα του πολέμου την 7η Οκτωβρίου 2023, κατά μία πηγή αξιωματούχων που γνωρίζουν την συμφωνία.
Familiares de los rehenes secuestrados por Hamás celebran el acuerdo anunciado esta tarde en el monumento conocido como “Hostages Square”, en Tel Aviv, Israel
📹: REUTERS pic.twitter.com/ALctBx8y6n
— adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 9, 2025
“President Trump, thank you very much. We thank him, our children will not have returned home without him.”
The hostage families chanted “Nobel Prize to Trump” as they gathered at the central Tel Aviv square ahead of the release of the Gaza hostages. https://t.co/msCwllrNi8 pic.twitter.com/4vjTn2CjfA
— DW News (@dwnews) October 9, 2025
Reuters: Την Κυριακή θα απελευθερωθούν οι 20 εν ζωή όμηροι
Μια ισραηλινή πηγή, την οποία επικαλείται το Reuters, αναφέρει ότι και οι 20 εν ζωή όμηροι θα απελευθερωθούν την Κυριακή ή τη Δευτέρα, εν μέσω συνεχιζόμενης ασάφειας σχετικά με το πότε θα πραγματοποιηθεί η πραγματική απελευθέρωση.
Συνεδριάζει το απόγευμα το Υπουργικό Συμβούλιο του Νετανιάχου
Το υπουργικό συμβούλιο του Νετανιάχου θα συνεδριάσει στις 6 μ.μ. για να συζητήσει ένα σχέδιο για την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, αναφέρει κυβερνητική ανακοίνωση.
Ο πρόεδρος της Αιγύπτου ανακοίνωσe την συμφωνία εκεχειρίας
Ο πρόεδρος της Αιγύπτου ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για εκεχειρία και τερματισμό του πολέμου στη Γάζα έπειτα από δύο χρόνια.
Σε δηλώσεις του ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αλ Σίσι ανέφερε πως η συμφωνία φέρνει κατάπαυση του πυρός και τέλος στον πόλεμο της Γάζας, μετά από δύο χρόνια πόνου και δυστυχίας.
Και σημειώνει: «Ο πλανήτης γίνεται μάρτυρας μιας ιστορικής στιγμής», κάνοντας λόγο για «θρίαμβο της θέλησης για ειρήνη, επί της λογικής του πολέμου».
Η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα τίθεται σε ισχύ, σύμφωνα με το αιγυπτιακό Al Qahera News.
Η συμφωνία για το πρώτο στάδιο του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Γάζα τέθηκε σε ισχύ στις 12:00 σήμερα το μεσημέρι, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της Αιγύπτου al-Qahera news.
Χοροί και τραγούδια ειρήνης στην πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ.
Αμερικανοί αξιωματούχοι πάνε στο Ισραήλ
Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, πρώην ανώτερος σύμβουλος του Τραμπ και γαμπρός του, μεταβαίνουν στο Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσιεύματα ισραηλινών Μέσων.
Οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι ήταν μεταξύ εκείνων που στάλθηκαν στην Αίγυπτο για να συμμετάσχουν σε διαπραγματεύσεις για την ειρηνευτική συμφωνία. Ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στους δύο αξιωματούχους νωρίτερα ανέφερε ότι ήταν «τεράστια βοήθεια»
Νοσοκομεία στο τελ Αβίβ ετοιμάζονται να υποδεχτούν τους ομήρους
Το σύστημα υγείας είναι έτοιμο να υποδεχτεί τους περίπου 20 ομήρους που επιστρέφουν από την αιχμαλωσία της Χαμάς.
Οι προετοιμασίες, με επικεφαλής τη Δρ. Χάγκαρ Μιζράχι, επικεφαλής του Ιατρικού Τμήματος, βασίζονται σε «διδάγματα που αντλήθηκαν από προηγούμενες απελευθερώσεις και επιχειρήσεις διάσωσης», αναφέρει το Υπουργείο.
Το Ιατρικό Κέντρο Sheba στο Tel Hashomer, το Ιατρικό Κέντρο Sourasky (Ichilov) του Τελ Αβίβ στο Τελ Αβίβ και το Ιατρικό Κέντρο Beilinson στην Petah Tikva έχουν οριστεί για να υποδεχθούν τους επαναπατριζόμενους. Εάν απαιτηθεί επείγουσα ιατρική περίθαλψη, οι όμηροι θα μεταφερθούν στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Soroka στη Μπιρσίβα ή στο Ιατρικό Κέντρο Barzilai στην Ασκελόν, τα οποία βρίσκονται πιο κοντά στη Γάζα.
Οι εθελοντές της «πλατείας Ομήρων» γιορτάζουν
Μια ομάδα που προετοιμάζεται για το τέλος μιας εποχής είναι η αυτοαποκαλούμενη «Ομάδα Μπλούζας», μια ομάδα εθελοντών που στελεχώνουν τα τραπέζια με τα εμπορεύματα στην Πλατεία Ομήρων του Τελ Αβίβ για σχεδόν δύο χρόνια. Σήμερα γιορτάζουν και λένε πως θα χαρούν να κλείσουν επιτέλους αυτό τον χώρο.
Η Χαμάς επιβεβαιώνει την κατάπαυση πυρός
Η Χαμάς επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα και την ανταλλαγή ομήρων-κρατουμένων. Απηύθυνε έκκληση στον Τραμπ και τα κράτη που είναι εγγυητές να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα εφαρμόσει πλήρως την κατάπαυση του πυρός.
«Εξαιρετική είδηση», είπε για την συμφωνία η Τζόρτζια Μελόνι
“Η συμφωνία που επετεύχθη στην Αίγυπτο για την εφαρμογή της πρώτης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου Τραμπ ειναι μια εξαιρετική είδηση η οποία ανοίγει τον δρόμο στην κατάπαυση του πυρός στην Γάζα, στην απελευθέρωση όλων των ομήρων και στην απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων, στις γραμμές που έχουν συμφωνηθεί”, υπογράμμισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός ευχαρίστησε, παράλληλα, τον Αμερικανό πρόεδρο ” για το οτι επεδίωξε αδιάκοπα την λήξη της ένοπλης σύγκρουσης στην Γαζα”, οπως και τους διεθνείς μεσολαβητές.
“Η συμφωνία αυτή, όπως και η ευρύτερη πορεία που χαράσσεται απο το σχέδιο Τραμπ, αποτελούν μοναδική ευκαιρία για να τεθεί τέρμα στην σύγκρουση αυτή. Μια ευκαιρία την οποία πρέπει σίγουρα να εκμεταλλευθούμε. Καλώ όλες τις πλευρές να σεβαστούν πλήρως τα μέτρα που ήδη συμφωνήθηκαν και να εργαστούν για την σύντομη πραγματοποίηση των επόμενων βημάτων που προβλέπονται απο το ειρηνευτικό σχεδιο”, πρόσθεσε η Μελόνι.
“Η Ιταλία θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες των διαμεσολαβητών και είναι έτοιμη να συμβάλει στην σταθεροποίηση, στην ανοικοδόμηση και στην ανάπτυξη της Γάζας”, τόνισε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.
Η Κίνα ελπίζει σε μια "μόνιμη και πλήρη" κατάπαυση του πυρός στη Γάζα
Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι ελπίζει σε «μόνιμη» κατάπαυση του πυρός στη Γάζα μετά τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν το Ισραήλ και η Χαμάς όσον αφορά την πρώτη φάση του σχεδίου Τραμπ που αποσκοπεί να ξαναφέρει την ειρήνη στον παλαιστινιακό θύλακα.
«Η Κίνα ελπίζει ότι μια μόνιμη και πλήρης κατάπαυση του πυρός θα εξασφαλιστεί το ταχύτερο στη Γάζα, προκειμένου να αμβλυνθεί όντως η ανθρωπιστική κρίση και να αμβλυνθούν οι περιφερειακές εντάσεις», δήλωσε ο Γκούο Τζιακούν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.
«Η Κίνα υποστηρίζει τον σεβασμό της αρχής της διακυβέρνησης της Παλαιστίνης από τους Παλαιστίνιους και προωθεί την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.
Η Ελλάδα χαιρετίζει την ιστορική συμφωνία - Ανακοίνωση
«Η Ελλάδα χαιρετίζει την ιστορική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς σχετικά με την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, η οποία οδήγησε σε κατάπαυση του πυρός, αύξηση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και απελευθέρωση όλων των ομήρων», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ».
«Είναι επιτακτική ανάγκη όλα τα μέρη να τηρήσουν τους όρους της συμφωνίας. Εάν αξιοποιηθεί αυτή η δυναμική και η συμφωνία εφαρμοστεί πλήρως, αυτή η σημαντική εξέλιξη θα αποτελέσει απόδειξη της δύναμης της διπλωματίας και της ισχυρής ηγεσίας», προσθέτει.
«Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στην εφαρμογή του σχεδίου, το οποίο αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα προς μια συνολική λύση, μια διαρκή ειρήνη και την ευημερία στην περιοχή», τονίζει χαρακτηριστικά.
Greece welcomes the historic agreement reached between Israel and Hamas on the first phase of U.S. President Trump’s Gaza peace plan, leading to a ceasefire, an increase in the delivery of humanitarian aid, and the release of all hostages. pic.twitter.com/Pgj0xBE61I
— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 9, 2025
Πανηγυρισμοί και δάκρυα ανακούφισης και στη Γάζα
Ομάδες νεαρών ανδρών στη Γάζα ξέσπασαν σε χειροκροτήματα όταν έμαθαν τα νέα, με έναν από αυτούς να χειροκροτεί την ώρα που βρισκόταν στους ώμους ενός φίλου του. Άλλοι έκλαιγαν και φώναζαν “Αλλάχου άκμπαρ” (ο Θεός είναι ο μέγιστος) και εξέφραζαν την ελπίδα η συμφωνία αυτή να τερματίσει τον πόλεμο και να τους επιτρέψει να επιστρέψουν στα σπίτια τους.
“Αυτές τις στιγμές (…) περίμεναν εδώ και καιρό οι Παλαιστίνιοι πολίτες έπειτα από δύο χρόνια σκοτωμών και γενοκτονίας”, δήλωσε ο Χάλεντ Σάαντ από τη Χαν Γιούνις.
“Δεν μπορούσα να σταματήσω να κλαίω και να γελάω”, είπε ο Τάμερ αλ Μπουράι, ένας επιχειρηματίας εκτοπισμένος από την πόλη της Γάζας. “Δεν μπορώ να πιστέψω ότι επιβιώσαμε”. “Ανυπομονούμε να πάμε πίσω στα σπίτια μας, ακόμη και αφού έχουν καταστραφεί, να πάμε πίσω στην πόλη της Γάζας, να κοιμηθούμε χωρίς να φοβόμαστε ότι θα μας βομβαρδίσουν, να προσπαθήσουμε να ξαναχτίσουμε τις ζωές μας”, δήλωσε στο Reuters.
Emotional scenes unfolded as Palestinians in Gaza celebrated the announcement by US President Donald Trump that Israel and Hamas have reached an agreement on phase one of a Gaza ceasefire deal. pic.twitter.com/W3sBMOqRKY
— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 9, 2025
Οι όμηροι ενδέχεται να αφεθούν ελεύθεροι ακόμα και το Σάββατο
Πηγή που έχει γνώση των λεπτομερειών της συμφωνίας επεσήμανε ότι οι Ισραηλινοί όμηροι ενδέχεται να αφεθούν ελεύθεροι ακόμα και το Σάββατο, με βάση το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο ισραηλινός στρατός θα ολοκληρώσει την πρώτη φάση της μερικής του αποχώρησης από τη Λωρίδα της Γάζας σε διάστημα 24 ωρών από την υπογραφή της συμφωνίας.