Ιστορικές στιγμές για την πολύνεκρη σύγκρουση Ισραήλ – Χαμάς, καθώς οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία εκεχειρίας και ανταλλαγής ομήρων. Το πρώτο σκέλος της εκεχειρίας υπογράφεται στις 12:00 το μεσημέρι, μέσα σε γενικό κλίμα ευφορίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι και οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην πρώτη φάση του σχεδίου.

Νωρίτερα, προεξόφλησε την επιστροφή των ισραηλινών ομήρων μέχρι τη Δευτέρα στη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε τηλεφωνικά στο Fox News, ώρες αφού ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στη Χαμάς και στο Ισραήλ.

Η είδηση έγινε δεκτή με πανηγυρισμούς, χαμόγελα και συγκεντρώσεις χαράς στο Ισραήλ ενώ στην Ουάσινγκτον οικογένειες ομήρων μίλησαν τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ προκειμένου να τον ευχαριστήσουν.

Live εικόνα από τους πανηγυρισμούς και τις συγκεντρώσεις στο Τελ Αβίβ :

Live εικόνα από την Λωρίδα της Γάζας:

Η είδηση δημιουργεί κλίμα ανακούφισης και ευφορίας. Οι όμηροι θα αφεθούν ελεύθεροι με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 250 Παλαιστινίων που είχαν καταδικαστεί σε ποινές ισόβιας κάθειρξης και άλλων 1.700 ανθρώπων που είχαν συλληφθεί από τις δυνάμεις του Ισραήλ μετά το ξέσπασμα του πολέμου την 7η Οκτωβρίου 2023, κατά μία πηγή αξιωματούχων που γνωρίζουν την συμφωνία.

🚨#AlertaADN Familiares de los rehenes secuestrados por Hamás celebran el acuerdo anunciado esta tarde en el monumento conocido como “Hostages Square”, en Tel Aviv, Israel 📹: REUTERS pic.twitter.com/ALctBx8y6n — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 9, 2025

“President Trump, thank you very much. We thank him, our children will not have returned home without him.” The hostage families chanted “Nobel Prize to Trump” as they gathered at the central Tel Aviv square ahead of the release of the Gaza hostages. https://t.co/msCwllrNi8 pic.twitter.com/4vjTn2CjfA — DW News (@dwnews) October 9, 2025