Υπεγράφη στο Κάιρο το «Κοινό Σχέδιο Δράσης (ΚΣΔ) Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου» καθώς και το «Πρόγραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας (ΠΣΣ) Ελλάδας – Αιγύπτου» για το έτος 2026.

Οι συμφωνίες αυτές αποτελούν συνέχεια των αντίστοιχων που είχαν υπογραφεί το 2025 και εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών. Μεταξύ άλλων, προβλέπουν τη διεξαγωγή διακλαδικών ασκήσεων, συνεκπαιδεύσεις Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων, επιτελικές συναντήσεις, καθώς και ανταλλαγή απόψεων και συνομιλίες για ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Η υπογραφή των συγκεκριμένων δράσεων επιβεβαιώνει τους ισχυρούς στρατιωτικούς δεσμούς που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, ενώ συμβάλλει στην περαιτέρω αναβάθμιση της συνεργασίας τους σε επιχειρησιακό επίπεδο. Παράλληλα, ενισχύεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο της προώθησης της ειρήνης, της σταθερότητας και της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.