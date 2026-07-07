Το δικαίωμα να διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλίας το 2027 διατηρεί η Μαρίν Λεπέν, μετά την πρόσφατη ετυμηγορία του Εφετείου. Αν και το δικαστήριο επικύρωσε την καταδίκη της ηγέτιδας της γαλλικής ακροδεξιάς για παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων, αποφάσισε παράλληλα να μειώσει τη χρονική διάρκεια στέρησης των πολιτικών της δικαιωμάτων.

Καθώς η ποινή αποκλεισμού της από τα κοινά αναμένεται να έχει εκπνεύσει πριν από τη διεξαγωγή των επόμενων προεδρικών εκλογών, το τοπίο ξεκαθαρίζει το ενδεχόμενο επιστροφής της στην πολιτική κούρσα.

Η επίσημη ανακοίνωση για το 2027

Στις πρώτες της δημόσιες δηλώσεις μετά τη δικαστική απόφαση, η Γαλλίδα πολιτικός ξεκαθάρισε τις προθέσεις της. Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό TF1, η Λεπέν επιβεβαίωσε με κατηγορηματικό τρόπο ότι θα δώσει το «παρών» στην εκλογική αναμέτρηση του 2027.

«Από τη στιγμή που έχω το δικαίωμα να προσφύγω στο Ανώτατο Δικαστήριο, η έφεσή μου αναστέλλει τις ποινές που μου επιβλήθηκαν από το Εφετείο», διευκρίνισε η ίδια, θέλοντας να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Παράλληλα, υπογράμμισε με έμφαση: «Απόψε, δηλώνω επίσημα υποψήφια για τις προεδρικές εκλογές και δεν πρόκειται να υπαναχωρήσω».

Το ιστορικό της δικαστικής απόφασης

Νωρίτερα, το Εφετείο επικύρωσε την ενοχή της Μαρίν Λεπέν για την υπόθεση υπεξαίρεσης δημόσιου χρήματος. Η ποινή που της επιβλήθηκε προβλέπει στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για 45 μήνες, εκ των οποίων οι 30 είναι με αναστολή. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το συγκεκριμένο σκέλος της ποινής θεωρείται ήδη εκτισμένο, καθώς η πρωτόδικη καταδίκη της είχε εκδοθεί τον Μάρτιο του 2025.

Η Γαλλίδα πολιτικός διατηρούσε το δικαίωμα να ασκήσει έφεση, καθώς και να αιτηθεί τη μείωση της εκτιτέας ποινής της έως και κατά το ήμισυ, με τη χρήση ηλεκτρονικής επιτήρησης (βραχιολάκι).

Η «κόκκινη γραμμή» για το βραχιολάκι και οι εκλογές του 2027

Η ίδια, ωστόσο, είχε θέσει ως απαράβατο όρο για την υποψηφιότητά της το να μην της επιβληθεί περιορισμός που να απαιτεί ηλεκτρονικό βραχιολάκι. «Ένας υποψήφιος για την προεδρία της χώρας πρέπει να απολαμβάνει πλήρη ελευθερία κινήσεων, κάτι που είναι αδύνατο αν είναι αναγκασμένος να φοράει βραχιολάκι», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά στο τηλεοπτικό δίκτυο LCI.

Το παρασκήνιο της υπόθεσης

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι, σε πρώτο βαθμό, η Λεπέν είχε καταδικαστεί σε πενταετή αποκλεισμό από τις εκλογές με δικαίωμα άμεσης εκτέλεσης της ποινής, για υπεξαίρεση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αν η ποινή αυτή επικυρωνόταν ως είχε, θα της στερούσε οριστικά τη δυνατότητα να κατέβει στις προεδρικές εκλογές (που είναι προγραμματισμένες για τις 18 Απριλίου και 2 Μαΐου 2027). Σε μια τέτοια περίπτωση, η Μαρίν Λεπέν θα αναγκαζόταν να παραχωρήσει τη θέση της στον 30χρονο πολιτικό της επίγονο, Ζορντάν Μπαρντελά.

Σημειώνεται ότι αυτή θα είναι η τέταρτη φορά στην πολιτική της καριέρα που θα διεκδικήσει το ανώτατο αξίωμα της χώρας.