Το σχόλιο του Υποστράτηγου (ε.α.) Αχαρόν Χαλίβα ότι «το Ισραήλ είναι ένα πορνείο» αντικατοπτρίζει τις βαθιές αποτυχίες στο σύστημα ασφάλειας του Ισραήλ, διαβρώνοντας την εμπιστοσύνη του κοινού και υπογραμμίζοντας την ανάγκη για λογοδοσία.

DAVID BEN-BASAT

JERUSALEM POST – 30 Αυγούστου 2025

https://www.jpost.com/opinion/article-865667?dicbo=v2-fx3KbSy

Ο τότε αρχηγός του επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, Χέρζι Χαλεβί, αγκαλιάζει τον Ααρόν Χαλίβα, τον απερχόμενο επικεφαλής της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών, σε μια τελετή κατά την οποία ο Χαλίβα παραιτήθηκε πέρυσι. Το κοινό απαιτεί να μάθει πώς μπόρεσε να συμβεί η καταστροφή της 7ης Οκτωβρίου. ( πίστωση φωτογραφίας : TOMER NEUBERG/FLASH90)

Τα σχόλια του Υποστράτηγου (ε.α.) Αχαρόν Χαλίβα, πρώην επικεφαλής της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών, ο οποίος φέρει άμεση και βαριά ευθύνη για την αποτυχία της 7ης Οκτωβρίου, εξακολουθούν να αντηχούν στον δημόσιο διάλογο.

Η δήλωσή του ότι «το Ισραήλ είναι ένα πορνείο» που στερείται πειθαρχίας δεν ήταν μόνο ατυχής, αλλά και μια προσπάθεια να ελαχιστοποιήσει την προσωπική του αποτυχία. Αποκάλυψε στους Ισραηλινούς πολίτες και σε ολόκληρο τον κόσμο το χάος στο οποίο είχε βυθιστεί το κατεστημένο ασφαλείας την παραμονή της αποτρόπαιας επίθεσης της Χαμάς.

Αντί να προβάλει υπευθυνότητα, ανθεκτικότητα και πειθαρχία, ένας από τους ανώτερους αξιωματικούς της χώρας επέλεξε να χρησιμοποιήσει μια χυδαία έκφραση, ρίχνοντας λάδι στη φωτιά της δημόσιας δυσπιστίας.

Τα γεγονότα που προέκυψαν μετά το συμβάν σκιαγραφούν μια σκληρή εικόνα. Τη νύχτα της 6ης προς την 7η Οκτωβρίου, όταν εντοπίστηκαν ασυνήθιστες κινήσεις στη Λωρίδα της Γάζας – κυρίως η ενεργοποίηση εκατοντάδων νέων καρτών SIM – πραγματοποιήθηκαν επείγουσες διαβουλεύσεις στην κορυφή του στρατού. Ωστόσο, ο Χαλίβα, ο άνθρωπος που θα έπρεπε να ήταν ο πρώτος που θα απαντούσε, δεν ήταν εκεί. Βρισκόταν σε ιδιωτικές διακοπές στο Εϊλάτ .

Ο βοηθός του, ο οποίος κατείχε τις πληροφορίες, επέλεξε να μην τον ξυπνήσει. Το επίσημο επιχείρημα: Δεν επρόκειτο για «απόλυτη» προειδοποίηση, απλώς για μια ακόμη συνήθη λεπτομέρεια στην αλυσίδα των ειδοποιήσεων.

Ο πρώην αρχηγού του επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγου Χέρζι Χαλεβί (αριστερά), ο αρχηγός της Νότιας Διοίκησης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Υποστράτηγος Γιάρον Φίνκελμαν, και ο αρχηγός των πληροφοριών των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Υποστράτηγος Αχαρόν Χαλίβα, με φόντο τους κατοίκους της Γάζας που εισβάλλουν στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

(πηγή: ABED RAHIM KHATIB/FLASH90, FLASH90, Wikimedia Commons)

Στην πραγματικότητα, ήταν μια κρίσιμη στιγμή κατά την οποία κάθε λεπτό θα μπορούσε να είχε αλλάξει την εικόνα. Το γεγονός ότι ο επικεφαλής της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών συνέχισε να κοιμάται και δεν μεταφέρθηκε στο θάλαμο μάχης, εκφράζει την επικίνδυνη οργανωτική κουλτούρα που είχε αναπτυχθεί – μια κουλτούρα εφησυχασμού, ψευδών υποθέσεων και της ψευδαίσθησης ότι η Χαμάς «αποθαρρύνθηκε».

Ο Ταξίαρχος (ε.α.) Εφραίμ Λαπίντ, πρώην διοικητής της Μονάδας 8200 , έδωσε πρόσφατα μια συνέντευξη στην εκπομπή μου HaNivcharim στο Radios 100FM, στην οποία επέκρινε έντονα την καταστροφική απόφαση διάλυσης της Μονάδας «Χατζάβ», η οποία υποτίθεται ότι ήταν υπεύθυνη για την παρακολούθηση και τη συλλογή πληροφοριών από ανοιχτές εχθρικές πηγές, που λειτουργούσε εντός της Μονάδας 8200. Η επανίδρυση αυτής της μονάδας μετά τις 7 Οκτωβρίου μαρτυρά το βάθος της αμέλειας στη διάλυσή της.

Όταν του ζητήθηκε να εξηγήσει την αποτυχία των υπηρεσιών πληροφοριών, ο Χαλίβα επέλεξε να περιγράψει το Ισραήλ ως «πορνείο». Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ένα χαρακτηρισμό πιο επιζήμιο για την εθνική νομιμότητα και την εμπιστοσύνη του κοινού. Αυτό δεν είναι απλώς αγένεια, αλλά και βαριά κηλίδα στον χαρακτήρα ενός ανώτερου αξιωματικού.

Ο Χαλίβα (και άλλοι) πρέπει να εξηγήσουν γιατί η υπηρεσία πληροφοριών επικεντρώθηκε σχεδόν αποκλειστικά σε τεχνολογικά μέσα, ενώ παραμέλησε σχεδόν εντελώς τις ανθρώπινες πηγές (τη χρήση πρακτόρων).

Το ισραηλινό κοινό περίμενε να δει διαφορετικές αντιδράσεις: ανάληψη ευθύνης, παραδοχή αποτυχίας, δέσμευση για διόρθωση. Αντ’ αυτού, έλαβε μια πρόταση που συμβόλιζε την απώλεια ελέγχου, την ασέβεια προς το κράτος και τους θεσμούς του, την προθυμία να αφαιρεθεί η προσωπική ευθύνη και να επιρριφθεί σε «ολόκληρο το σύστημα».

Κάποιοι θεώρησαν τη δήλωσή του ως έκφραση πραγματικού χάους. Άλλοι την ερμήνευσαν ως ένα ντροπιαστικό γλωσσικό ολίσθημα υπό πίεση. Σε κάθε περίπτωση, ο ψυχολογικός αντίκτυπος ήταν καταστροφικός. Οι εχθροί του Ισραήλ χάρηκαν, ενώ οι πολίτες του έχασαν ένα ακόμη επίπεδο εμπιστοσύνης στο κατεστημένο ασφαλείας.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ισχυρίστηκε ότι ο επικεφαλής της Σιν Μπετ (Ισραηλινή Υπηρεσία Ασφαλείας), Ρόνεν Μπαρ, «δεν τον ξύπνησε» και απέδωσε μέρος της ευθύνης στην εγχώρια υπηρεσία ασφαλείας.

Ο Νετανιάχου έχει επίσης δηλώσει, περισσότερες από μία φορές, ότι μήνες νωρίτερα, είχαν υπάρξει προειδοποιήσεις για την πρόθεση της Χαμάς να προβεί σε στρατιωτική επιχείρηση. Αλλά μόνο μια κρατική εξεταστική επιτροπή θα διερευνήσει το πώς το Ισραήλ οδηγήθηκε στην καταστροφή της 7ης Οκτωβρίου.

Αν ο επικεφαλής της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ισχυρίζεται ότι «δεν υπήρξε απόλυτη προειδοποίηση» και επομένως δεν ξύπνησε, τότε αυτή η μαρτυρία του υποδηλώνει την αποτυχία του.

Γιατί δεν στάλθηκαν πρόσθετες δυνάμεις νότια; Και γιατί οι επανειλημμένες προειδοποιήσεις παραβλέφθηκαν από την εσφαλμένη υπόθεση ότι «η Χαμάς δεν θέλει πόλεμο»;

Η συνέντευξη του Χαλίβα προκάλεσε οργή όχι μόνο στο ευρύ κοινό αλλά και μεταξύ πρώην στρατιωτικών αξιωματικών και πολιτικών όλου του φάσματος, οι οποίοι απαίτησαν την καταδίκη των σοβαρών σχολίων του και την απόρριψη της προσπάθειάς του να αποφύγει την προσωπική του ευθύνη. Πώς γίνεται ένας τόσο υψηλόβαθμος αξιωματικός να μην κατανοεί το νόημα των λόγων του και να μην έχει επίγνωση της ζημιάς που προκαλούν;

Το επεισόδιο έγινε σύμβολο μιας διεφθαρμένης οργανωσιακής κουλτούρας, όπου η ευθύνη εξατμίζεται και η αλήθεια αντικαθίσταται από διαψεύσεις και θρασύτατες δηλώσεις.

Οι δηλώσεις του Χαλίβα αντικατοπτρίζουν τις δημόσιες ευαισθησίες

Τελικά, η δήλωση του Χαλίβα δεν είναι αποκομμένη από την πραγματικότητα. Αντανακλά μια αίσθηση που υπάρχει και στο κοινό – μια αίσθηση έλλειψης ελέγχου σε ένα σύστημα ασφαλείας που έγινε συγκεχυμένο και ανεύθυνο πριν από τον πόλεμο της 7ης Οκτωβρίου. Το απρεπές σχόλιό του περιέγραφε ωμά αυτό που ένιωθαν πολλοί.

Ωστόσο, ένας ανώτερος αξιωματικός επιλέγει να χρησιμοποιήσει τέτοιες λέξεις, όχι μόνο ντροπιάζει τον εαυτό του αλλά και ολόκληρο το κράτος. Δεν υπάρχει θάρρος σε αυτό, μόνο αδυναμία. Δεν υπάρχει αλήθεια σε αυτό, μόνο παραδοχή αποτυχίας.

Αυτή η υπόθεση, όπως και άλλες που αφορούν την αποτυχία της 7ης Οκτωβρίου, απαιτεί βαθιά ενδοσκόπηση. Το Ισραήλ δεν μπορεί να επιτρέψει τη συνέχιση της υπηρεσίας ανώτερων αξιωματούχων ασφαλείας όπως ο Χαλίβα, οι οποίοι δεν μπορούν να διακρίνουν μεταξύ μιας κρίσιμης προειδοποίησης και μιας ρουτίνας.

Είτε πρόκειται για το Ronen Bar είτε για τον Aharon Haliva, το κοινό απαιτεί μία απάντηση: Πώς συνέβη αυτή η καταστροφή και ποιος θα πληρώσει το τίμημα; Η απάντηση δεν μπορεί να παραμείνει κενή περιεχομένου. Πρέπει να προκύψει μέσα από πράξεις, μέσα από πραγματικά διδάγματα που αντλήθηκαν και μέσα από βαθιά πολιτισμική αλλαγή.

Τα αλαζονικά λόγια του Υποστράτηγου (ε.α.) Ααρών Χαλίβα – «Το Ισραήλ είναι πορνείο» – μετέτρεψαν μια ατυχή φράση σε σύμβολο όχι μόνο της προσωπικής του αποτυχίας αλλά και της κατάρρευσης της δημόσιας εμπιστοσύνης στο κατεστημένο ασφαλείας.

Η ευθύνη για την καταστροφή της 7ης Οκτωβρίου δεν μπορεί να σβηστεί με λόγια, ούτε με το να κατηγορεί κανείς. Απαιτεί από τους ηγέτες και τους στρατιωτικούς διοικητές της χώρας να αποδείξουν, με πράξεις, ότι το μάθημα έχει ληφθεί, ότι η κουλτούρα έχει αλλάξει και ότι ο λαός μπορεί να πιστέψει ξανά στο σύστημα που έχει σκοπό να τον προστατεύσει.