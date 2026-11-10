Σε νέα φάση εισέρχεται η διερεύνηση των καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση που βαραίνουν τον εκλιπόντα επιχειρηματία Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ, καθώς οι γαλλικές αρχές έβαλαν στο μικροσκόπιο εμβληματικά ακίνητα της περιουσίας του.

Όπως αναφέρουν Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, σε στενό συντονισμό με τη βρετανική αστυνομία, οι ανακριτικές υπηρεσίες προχώρησαν σε στοχευμένες εφόδους, προσωρινές κρατήσεις προσώπων και εκτεταμένες κατασχέσεις ψηφιακών πειστηρίων, αναζητώντας στοιχεία για άτομα που ενδέχεται να λειτούργησαν ως συνεργοί.

Συντονισμένες έφοδοι σε Παρίσι και Κυανή Ακτή

Η κοινή επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στα μέσα Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή κλιμακίου της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου που ταξίδεψε ειδικά για τον σκοπό αυτό στη Γαλλία. Την εξέλιξη επιβεβαίωσε επίσημα η Εισαγγελία του Παρισιού την Τρίτη, 10 Νοεμβρίου, δίνοντας λεπτομέρειες για τους χώρους που ελέγχθηκαν.

Στο επίκεντρο των ελέγχων βρέθηκαν τρία κομβικά σημεία που σχετίζονταν με τις δραστηριότητες του Αιγύπτιου μεγιστάνα: το ιστορικό ξενοδοχείο Ritz στην πλατεία Vendôme, η εμβληματική βίλα Windsor στο 16ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας, καθώς και η πρώην ιδιοκτησία του με την ονομασία Sainte-Thérèse στο Σεν Τροπέ.

Εξετάσεις υπόπτων και ανάλυση ψηφιακών αρχείων

Στο πλαίσιο των ενεργειών αυτών, οι διωκτικές αρχές προσήγαγαν αρκετά άτομα για εξέταση, τα οποία μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων αφέθηκαν ελεύθερα. Η σχετική ενημέρωση μεταφέρθηκε ήδη στα φερόμενα ως θύματα μέσω των βρετανικών αστυνομικών συνδέσμων.

Η δικαστική διερεύνηση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε βάρος συγκεκριμένων προσώπων. Το βάρος πλέον πέφτει στα εγκληματολογικά εργαστήρια, τα οποία εξετάζουν εξονυχιστικά τον μεγάλο όγκο ψηφιακών δεδομένων και αρχείων που συγκεντρώθηκαν κατά τις εφόδους, ώστε να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τρίτα πρόσωπα.

Στο μικροσκόπιο πιθανό δίκτυο συνεργών και ο αδελφός του Αλ Φαγέντ

Υπενθυμίζεται πως η δικαστική έρευνα στη Γαλλία ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2025 και αφορά σοβαρές καταγγελίες για εμπορία ανθρώπων από οργανωμένο κύκλωμα, μαστροπεία και βιασμούς.

Κεντρικός στόχος των ερευνητών είναι να διαπιστώσουν εάν υπήρχαν πρόσωπα που διευκόλυναν συστηματικά την εκμετάλλευση γυναικών προς όφελος του Αλ Φαγέντ. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται και ο πιθανός ρόλος του αδελφού του, Σάλαχ Αλ Φαγέντ.

Όπως μεταδίδει το AFP, τουλάχιστον πέντε γυναίκες που έχουν προχωρήσει σε καταγγελίες έχουν ήδη καταθέσει στο γαλλικό γραφείο που είναι αρμόδιο για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων. Τόσο το Ritz όσο και η βίλα Windsor έχουν αναφερθεί σε μαρτυρίες που αφορούν φερόμενες σεξουαλικές επιθέσεις.

Οι 163 αναφορές στη Βρετανία

Ο Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ, ο οποίος υπήρξε ιδιοκτήτης των πολυκαταστημάτων Harrods και της ποδοσφαιρικής ομάδας Φούλαμ, πέθανε το 2023 σε ηλικία 94 ετών. Όσο ζούσε, δεν είχε ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για τις συγκεκριμένες καταγγελίες.

Την ίδια ώρα, η έρευνα στη Βρετανία εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, έως τα μέσα Οκτωβρίου 2026 είχαν καταγραφεί συνολικά 163 αναφορές που σχετίζονται με καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις, βιασμούς ή σεξουαλική εκμετάλλευση στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Οι γαλλικές Αρχές συνεχίζουν την εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων, με την έρευνα να παραμένει ανοιχτή υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας του Παρισιού.