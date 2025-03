Στους 59 ανέρχονται οι νεκροί και στους 155 οι τραυματίες, από την πυρκαγιά που ξέσπασε τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή σε ντισκοτέκ της Βόρειας Μακεδονίας.

Τα θύματα είναι στην πλειονότητά τους νέοι 16 έως 22 ετών, που πήγαν να παρακολουθήσουν συναυλία του δημοφιλούς συγκροτήματος χιπ-χοπ DNK στην ντισκοτέκ Pulse του Κότσανι. Η πόλη αυτή απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα από τα Σκόπια.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά προκλήθηκε από σπίθες από τα πυροτεχνήματα που χρησιμοποιήθηκαν στη συναυλία», είπε χθες ο υπουργός Εσωτερικών. «Πιθανότατα, οι σπίθες έφτασαν στην οροφή, που ήταν φτιαγμένη από κάποιο εύφλεκτο υλικό και μετά, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, η φωτιά εξαπλώθηκε σε όλη την ντισκοτέκ που γέμισε με πυκνό καπνό», πρόσθεσε.

Οι Αρχές της Βόρειας Μακεδονίας ερευνούν την περίπτωση η πυρκαγιά που προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 59 ανθρώπων στο κλαμπ του Κότσανι να είναι υπόθεση διαφθοράς, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Πάντσε Τόσκοβσκι.

«Αυτή η εταιρεία δεν έχει νόμιμη άδεια λειτουργίας. Αυτή η άδεια, όπως και πολλά άλλα πράγματα στο παρελθόν, συνδέεται με τη διαφθορά», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Κότσανι, τον τόπο όπου συνέβη η τραγωδία εν ώρα συναυλίας σε κλαμπ την περασμένη νύχτα (15/3).

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και γυρίστηκαν πριν από την πυρκαγιά, διακρίνονται πάνω στη σκηνή πυροτεχνήματα εσωτερικού χώρου που χρησιμοποιούνται σε συναυλίες.

You can see the exact moment the spark sets the roof on fire that caused 60+ young people to die in the improvised night club in Kochani, Macedonia. 😟 pic.twitter.com/ARINmnUClu ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ — When Batmen Fly (@whenbatmenfly) March 16, 2025

Η συναυλία των DNK ξεκίνησε τα μεσάνυχτα και η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 4 το πρωί. Σε άλλα βίντεο φαίνονται τεράστιες φλόγες που έχουν ζώσει ένα κτίριο και πυροσβεστικά οχήματα στην είσοδο της ντισκοτέκ.

Ένα από τα μέλη του συγκροτήματος DNK είναι μεταξύ των θυμάτων όπως και ένας αστυνομικός της δίωξης ναρκωτικών, που ήταν σε αποστολή κατά τη διάρκεια της συναυλίας.

🚨 North Macedonia Nightclub Fire A tragic fire at Pulse nightclub in Kočani on Mar 16, 2:35 AM, during a performance by hip-hop duo DNK – Pyrotechnics ignited ceiling, triggering chaos

– 59+ dead, 155+ injured

– 15 people detained for negligence

– Govt declares 7-day mourning pic.twitter.com/su068XxsaK — GlobeUpdate (@Globupdate) March 17, 2025

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε και εξαπλώθηκε στο ταβάνι και την οροφή του νυχτερινού κλαμπ.

«Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η φωτιά έφτασε στην οροφή και δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα. Παντού φωνές, ουρλιαχτά. Προσπάθησα να βγω έξω, αλλά ο κόσμος είχε μπλοκάρει την έξοδο. Ήταν κόλαση», δήλωσε ένας από τους επιζώντες.

Δείτε βίντεο με τη στιγμή που ξεκινά η φωτιά στην οροφή του πολυσύχναστου κέντρου διασκέδασης:

Kuzey Makedonya’nın Kocani kasabasındaki bir gece kulübünde çıkan yangında en az 50 kişi hayatını kaybetti. #kuzeymakedonya #yangın pic.twitter.com/1PHYHjTTY6 — Haberler.com (@Haberler) March 16, 2025

Fire in a nightclub Pulse in Kočani, North Macedonia

Local news are reporting more than 1500 people were at the club when the fire started, atleast 50 casualities and many injured. #fire #pozar pic.twitter.com/MO2mR9uCYu — Disasters Daily (@DisastersAndI) March 16, 2025

Ministri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë së Veriut, Panço Toshkovski, ka konfirmuar se të paktën 51 persona kanë humbur jetën në një diskotekë në Koçani, ku mbrëmë ka shpërthyer një zjarr gjatë një ngjarje argëtimi nga një grup muzikor. Gjithashtu mbi 100 persona janë… pic.twitter.com/iPDwfcRuYx — TRT Balkan AL (@TRTBalkanAL) March 16, 2025

Πλάνα του πρακτορείου Reuters δείχνουν τις καμένες λαμαρίνες από την οροφή της ντισκοτέκ Pulse, που έχουν καταρρεύσει σε ορισμένα σημεία. Τα ξύλινα δοκάρια στο εσωτερικό της έχουν μαυρίσει από τη φωτιά και τον καπνό.

Η στέγη του κτηρίου που στέγαζε το κλαμπ στην πόλη Κοτσάνι, μετά την πυρκαγιά

AP Photo/Armin Durgut

18 εγκαυματίες στην Ελλάδα

Από τα 59 θύματα, έχουν αναγνωριστεί τα 35. Από αυτούς τους ανθρώπους, οι 31 ήταν κάτοικοι των πόλεων Κότσανι και Στιπ. Οι 20 εκ των 155 τραυματιών είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Η Ελλάδα ανέλαβε το σύνολο των εγκαυματιών που ζητήθηκαν από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας.

Οι 18 τραυματίες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης και σε στρατιωτικά νοσοκομεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Υπόθεση διαφθοράς ερευνούν οι αρχές

Οι αρχές της Βόρειας Μακεδονίας ερευνούν την περίπτωση η πυρκαγιά που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 59 ανθρώπων στο κλαμπ του Κότσανι να είναι υπόθεση διαφθοράς, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Πάντσε Τόσκοβσκι.

Περισσότερα από είκοσι πρόσωπα θεωρούνται ύποπτα στο πλαίσιο της έρευνας, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών. Ανάμεσά τους τα δύο βασικά μέλη του συγκροτήματος hip-hop DNK, πολύ δημοφιλούς στην Βόρεια Μακεδονία.

Ο γιος του ιδιοκτήτη του κλαμπ, ο διευθυντής της διαχειρίστριας εταιρείας και μέλη της ασφάλειας του καταστήματος περιλαμβάνονται στους υπόπτους.

Περί τα δεκαπέντε άτομα έχουν συλληφθεί ανάμεσά τους και υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομίας. Οι υπόλοιποι ύποπτοι νοσηλεύονται ή περιλαμβάνονται στους νεκρούς, σύμφωνα με τον Πάντσε Τόσκοβσκι.