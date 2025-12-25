Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Περισσότερα από ένα εκατομμύριο επιπλέον έγγραφα που ενδέχεται να συνδέονται με την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν εντόπισαν οι αμερικανικές αρχές, τα οποία προγραμματίζεται να δοθούν στη δημοσιότητα μέσα στις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Όπως έγινε γνωστό, ο εισαγγελέας των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, σε συνεργασία με το FBI, ενημέρωσαν το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DoJ) για την ανακάλυψη του νέου υλικού και του παρέδωσαν τα έγγραφα προκειμένου να υποβληθούν σε νομικό έλεγχο.

The US Attorney for the Southern District of New York and the FBI have informed the Department of Justice that they have uncovered over a million more documents potentially related to the Jeffrey Epstein case. The DOJ has received these documents from SDNY and the FBI to review… — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) December 24, 2025

«Δικηγόροι εργάζονται σε εικοσιτετράωρη βάση για να εξετάσουν το υλικό και να προχωρήσουν στις απαραίτητες, βάσει νόμου, διαγραφές, ώστε να προστατευθούν τα θύματα. Τα έγγραφα θα δημοσιοποιηθούν το συντομότερο δυνατό», ανέφερε το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη.

Το DoJ διευκρίνισε ότι, εξαιτίας του τεράστιου όγκου των εγγράφων, η διαδικασία επεξεργασίας ενδέχεται να διαρκέσει «μερικές ακόμη εβδομάδες».

Στην ίδια ανακοίνωση δεν παρέχονται λεπτομέρειες για το πώς το FBI και οι εισαγγελικές αρχές της Νέας Υόρκης εντόπισαν το επιπλέον αρχειακό υλικό.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση χιλιάδων εγγράφων —πολλά εκ των οποίων περιείχαν εκτεταμένες διαγραφές— που σχετίζονται με τις έρευνες γύρω από τον Έπσταϊν.

Τα αρχεία δόθηκαν στη δημοσιότητα κατόπιν ψήφισης από το Κογκρέσο του Νόμου Διαφάνειας για τα Αρχεία Έπσταϊν, ο οποίος υπεγράφη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο νόμος υποχρεώνει τις αρμόδιες αρχές να δημοσιοποιήσουν το σύνολο των σχετικών εγγράφων, με ταυτόχρονη πρόβλεψη για την προστασία της ταυτότητας των θυμάτων.

Ωστόσο, μεγάλο μέρος των εγγράφων που είδαν το φως της δημοσιότητας την προηγούμενη εβδομάδα είχε καλυμμένα ονόματα και κρίσιμες πληροφορίες, μεταξύ των οποίων και στοιχεία ατόμων που το FBI φαίνεται να εξετάζει ως πιθανούς συνεργούς του Έπσταϊν.

Για τον αριθμό και την έκταση των διαγραφών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει δεχθεί έντονη κριτική από βουλευτές τόσο των Ρεπουμπλικανών όσο και των Δημοκρατικών. Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος επιτρέπει διαγραφές αποκλειστικά για την προστασία των θυμάτων και ενεργών ποινικών ερευνών.

Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο και υπεγράφη τον περασμένο μήνα από τον Τραμπ, δεν επιτρέπεται η απόκρυψη ονομάτων ή πληροφοριών απλώς και μόνο επειδή θεωρούνται ενοχλητικές ή ενδέχεται να προκαλέσουν «βλάβη στη φήμη».

Στο πρώτο πακέτο εγγράφων που δημοσιοποιήθηκαν περιλαμβάνονταν emails, τα οποία φέρονται να ανταλλάχθηκαν μεταξύ στελεχών του FBI το 2019 και κάνουν λόγο για δέκα πιθανούς «συνεργούς» του Έπσταϊν.

Όπως προκύπτει από τα συγκεκριμένα emails, έξι από τα πρόσωπα αυτά είχαν λάβει κλήτευση: τρία στη Φλόριντα, ένα στη Βοστώνη, ένα στη Νέα Υόρκη και ένα στο Κονέκτικατ.

Παλαιότερες αποκαλύψεις εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση Έπσταϊν είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και εκτός αμερικανικών συνόρων.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Πίτερ Μάντελσον, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, μετά τη δημοσιοποίηση στοιχείων για τη στενή σχέση του με τον Έπσταϊν. Μεταξύ αυτών και επιστολή στην οποία του έγραφε «σε εκτιμώ ιδιαίτερα», μία ημέρα πριν ο Έπσταϊν αρχίσει να εκτίει ποινή φυλάκισης για προσέλκυση ανηλίκου στην πορνεία, τον Ιούνιο του 2008.

Παράλληλα, ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, αδελφός του βασιλιά Καρόλου, στερήθηκε τον τίτλο του «πρίγκιπα» και υποχρεώθηκε να αποχωρήσει από την κατοικία του στο Ουίνδσορ, το Royal Lodge, έπειτα από εβδομάδες έντονης δημοσιότητας γύρω από τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν, μετά από δημοσιοποιήσεις εγγράφων τον Οκτώβριο.

Στην πιο πρόσφατη δέσμη εγγράφων που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη, περιλαμβάνεται email του 2001, το οποίο εστάλη από άτομο ταυτοποιημένο ως «Α» από το «Μπάλμοραλ» προς τη Γκισλέιν Μάξγουελ, στενή συνεργάτιδα του Έπσταϊν, η οποία καταδικάστηκε το 2022 σε ποινή 20 ετών κάθειρξης για εμπορία ανηλίκων και άλλα αδικήματα. Στο μήνυμα αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Μου βρήκες καινούργιους ακατάλληλους φίλους;».

Ο ίδιος έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι δεν «είδε, δεν υπήρξε μάρτυρας και δεν υποψιάστηκε καμία συμπεριφορά» που να συνδέεται με τα εγκλήματα για τα οποία συνελήφθη και καταδικάστηκε αργότερα ο Τζέφρι Έπσταϊν.

Με πληροφορίες από: France 24