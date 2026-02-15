Γιάννα Μυράτ

Ο εκπρόσωπος του Κεντάκι, Τόμας Μάσι, σόκαρε τους ανθρώπους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν δημοσίευσε ένα περίεργο μήνυμα λέγοντας: «Δεν είμαι αυτοκτονικός». Αυτό δεν είναι κάτι που περίμενε να δει κανείς από ένα μέλος του Κογκρέσου. Η ανάρτηση είχε γρήγορα έντονες αντιδράσεις από τους υποστηρικτές του και άλλους που χαρακτήρισαν τη δήλωση πολλή ανησυχητική.

Αυτό που έκανε την ανάρτηση ακόμη πιο ανησυχητική ήταν η πολλή αναλυτική λίστα στην ανάρτηση που έκανε ο Μάσι χωρίς να δίνει περαιτέρω εξηγήσεις.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Δεν είμαι αυτοκτονικός. Τρώω υγιεινά τρόφιμα. Τα φρένα στο αυτοκίνητο και το φορτηγό μου είναι σε καλή κατάσταση. Έχω καλή πειθαρχία με τη σκανδάλη και ποτέ δεν στρέφω το όπλο σε κανέναν, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού μου. Δεν υπάρχουν βαθιές λίμνες νερού στη φάρμα μου και είμαι πολύ καλός κολυμβητής».

Η λίστα είναι ασυνήθιστη και ανησυχητική. Όταν ένα δημόσιο πρόσωπο νιώθει την ανάγκη να μιλήσει για τα φρένα του αυτοκινήτου και την κολυμβητική του ικανότητα, ξεκάθαρα κάτι σοβαρό συμβαίνει. Η ασυνήθιστη ανάρτηση ήρθε μετά μια δημόσια διαμάχη του Μάσι με γνωστές προσωπικότητες των συντηρητικών μέσων ενημέρωσης, αλλά και άλλους σχολιασμούς σχετικά με την υπόθεση Έπστιν.

Αυτή η περίεργη δήλωση ακολούθησε τη δημόσια διαμάχη με ισχυρά συντηρητικά στελέχη των ΜΜΕ όταν άσκησε κριτική σε αυτό που αποκάλεσε «ο βάλτος» σε μια μακριά ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Μάσι κατηγόρησε ευθέως τους συντηρητικούς σχολιαστές, συμπεριλαμβανομένης της Λόρα Ίνγκραχαμ, ότι είπαν ψέματα στο κοινό σχετικά με μια ψηφοφορία που αφορούσε τον νόμο SAVE.

Υποστήριξε επίσης ότι ακόμη και μέλη του Κογκρέσου ξεγελιούνται από αυτές τις ιστορίες των μέσων ενημέρωσης.

Ο Μάσι έγραψε: «Μπορείτε εσείς, οι άνθρωποι, να ψηφίσετε τον δικό σας τρόπο πώς να βγούμε από αυτό;» Ειλικρινά, όχι αν λαμβάνετε τα νέα σας από αυτούς τους ανθρώπους». Αυτή ήταν μια ισχυρή επίθεση στους υποστηρικτές των μέσων ενημέρωσης του κόμματός του.

Ο εκπρόσωπος έχει μιλήσει στο παρελθόν για το πώς ο Τραμπ επιτέθηκε στη σύζυγό του κατά τη διάρκεια πολιτικών διαφωνιών.

Η πρώην εκπρόσωπος Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν υπερασπίστηκε γρήγορα τον Μάσι στους σχολιασμούς. Μίλησε για την ψυχική του υγεία και ευτυχία. Η Γκριν δήλωσε, «Αυτές δεν είναι οι δημόσιες δηλώσεις που θα έπρεπε να κάνει κάποιος από εμάς. Αλλά θα τον υποστηρίξω ως φίλη του. Ο Τόμας είναι ένας από τους πιο ευτυχισμένους ανθρώπους που ξέρω. Λατρεύει τα παιδιά και τα εγγόνια του. Αγαπά τη γυναίκα του.

Λατρεύει τη ζωή του. Και αγαπά τη χώρα μας και το Κεντάκι».

Οι άνθρωποι προσπαθούν να καταλάβουν τι πραγματικά συμβαίνει. Ο Μάσι έχει συχνά ταχθεί ενάντια στην ηγεσία του GOP. Πίεσε επίσης σκληρά για το Υπουργείο Δικαιοσύνης να απελευθερώσει όλα τα αρχεία που σχετίζονται με τον Έπστιν. χωρίς να κρύβεται κανένα τμήμα. Ένας πολιτικός σχολιαστής επεσήμανε στο BlueSky ότι τόσο ο Μάσι όσο και η Γκριν ζήτησαν να απελευθερωθούν τα αρχεία του Έπστιν.. Και οι δύο έχουν επίσης καταψηφίσει μερικές φορές τον Πρόεδρο Τραμπ σε ορισμένους νόμους. Εξαιτίας αυτού, δέχθηκαν επίθεση, και η Γκριν είπε ότι δέχεται απειλές θανάτου.

Πρόσφατα, ο Μάσι ζήτησε την παραίτηση του Χάουαρντ Λούτνικ για τις διασυνδέσεις του με τον Έπστιν. Ο Λούτνικ είναι ένας Αμερικανός δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, ο οποίος από τον Φεβρουάριο του 2025 υπηρετεί ως ο 41ος Υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης πριν δύο μέρες σχολίασε την παραίτηση ενός CEO που κατονομάζεται στα αρχεία Έπστιν.

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τόμας Μάσι, και Δημοκρατική η βουλευτής Ρο Κάνα, είχαν την ευκαιρία να εξετάσουν μη επεξεργασμένες εκδοχές των εγγράφων στα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον Τζέφρι Έπστιν. αυτή την εβδομάδα. Οι δύο νομοθέτες συνυπέγραψαν νομοθεσία που απαιτεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει σχεδόν όλα τα αρχεία του σχετικά με τον σεξουαλικό παραβάτη.

Μετά την αξιολόγησή του, ο Μάσι δημοσίευσε ένα αντίγραφο μιας ανταλλαγής email από τα αρχεία. Ένα σημείωμα από την αφήγηση του Τζέφρι Έπστιν έλεγε: «Πού είσαι; Είσαι καλά; Μου άρεσε πολύ το βίντεο με τα βασανιστήρια».

Η ταυτότητα του είχε κρυφτεί. Ο παραλήπτης απάντησε: «Είμαι στην Κίνα…»

Αναφερόμενος στο email που στάλθηκε από τον επεξεργασμένο λογαριασμό, ο Μάσι έγραψε σε μια διαδικτυακή ανάρτηση: «Ένας Σουλτάνος φαίνεται να το έστειλε αυτό. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα πρέπει να το δημοσιοποιήσει». Λίγες ώρες αργότερα, ο Αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας Τοντ Μπλανς απάντησε απευθείας στον Μάσι, λέγοντας ότι επρόκειτο για μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είχε κοπεί.

Πρόσθεσε, «…γνωρίζετε ότι το όνομα του Σουλτάνου είναι διαθέσιμο χωρίς διαγραφή στα αρχεία… Να είστε ειλικρινείς και σταματήστε να επιδεικνύετε μεγαλοπρέπεια». Ο Μπλανς κατεύθυνε τον Μάσι σε ένα διαφορετικό αρχείο που έδειχνε κάποιον που αναφέρεται ως «Σουλτάνος Μπιν Σουλαγιέμ».

Ένα άλλο έγγραφο στα δημόσια δημοσιοποιημένα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι ένα email του 2013 στο οποίο ο Έπστιν αποκαλούσε τον Σουλαγιέμ έναν από τους «πιο έμπιστους φίλους» του. Την Παρασκευή, η εταιρεία logistics DP World Limited ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Σουλτάν Αχμέτ μπιν Σουλαγιέμ, παραιτήθηκε από την εταιρεία.

Σε μια έντονη ακρόαση την Τετάρτη, ο Μάσι δήλωσε στην Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι ότι η συμμόρφωση του τμήματός της με τον δικομματικό Νόμο περί Διαφάνειας των Αρχείων Έπστιν ήταν μια «τεράστια αποτυχία». Η Μπόντι υπερασπίστηκε το τμήμα και αποκάλεσε τον Μάσι «αποτυχημένο πολιτικό».