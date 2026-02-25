Η τράπεζα Edmond de Rothschild στη Γενεύη, η οποία συγκλονίζεται από τις αποκαλύψεις σε σχέση με δεσμούς της γενικής της διευθύντριας με τον Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Έπστιν, δηλώνει ότι “έλαβε μέτρα” για να προστατέψει τους πελάτες και τους υπαλλήλους της, χωρίς να διευκρινίσει ποια είναι τα μέτρα αυτά.

Το διοικητικό συμβούλιο “έχει οργανωθεί για να παρακολουθεί ανεξάρτητα την κατάσταση, εκτός από εργασίες και αναλύσεις που διενεργεί η διοίκηση”, δήλωσε η διοίκηση στο Γαλλικό Πρακτορείο, χωρίς να διευκρινίσει επίσης εάν έχει ξεκινήσει ή όχι εσωτερική έρευνα.

Η τράπεζα βρίσκεται υπό πίεση μετά τη δημοσίευση στις 30 Ιανουαρίου εκατομμυρίων εγγράφων που αφορούν την υπόθεση Έπστιν, στα οποία εμφανιζεται το όνομα της Αριάν ντε Ρότσιλντ, της γενικής της διευθύντριας.

Οι σχέσεις της Αριάν ντε Ρότσιλντ με τον Έπστιν άρχισαν σε επαγγελματικό επίπεδο το 2013, σύμφωνα με ανταλλαγές email που δημοσιεύονται στον ιστότοπο του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίες υποδηλώνουν ότι ο επιχειρηματίας κατέλαβε στη συνέχεια εξέχουσα θέση στη ζωή της, καθώς έγινε σιγά σιγά ο έμπιστος και ο στρατηγικός της σύμβουλος.

Μετά τη δημοσίευση των εγγράφων αυτών, η τράπεζα είχε δηλώσει ότι η Αριάν ντε Ρότσιλντ τον είχε συναντήσει επανειλημμένα μεταξύ 2013 και 2019 στο “σύνηθες πλαίσιο των καθηκόντων της εντός του ομίλου” και “δεν είχε καμιά γνώση για τη διαγωγή και την προσωπική συμπεριφορά του Έπστιν”.

Ωστόσο, έκτοτε “βαριά σιωπή έπεσε στην τράπεζα”, υπογράμμισε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Mediapart σε μακροσκελές άρθρο του που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα, σημειώνοντας ότι το διοικητικό συμβούλιο δεν είχε έως τότε “εκδώσει καμία ανακοίνωση για να καθησυχάσει τους πελάτες”.

Σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, η τράπεζα δηλώνει ότι “έλαβε μέτρα που επιβάλλονται για να εγγυηθεί τα συμφέροντα των πελατών της, των υπαλλήλων της και των μετόχων της”, χωρίς να αναφέρει περισσότερα στοιχεία.

Η τράπεζα αναμένεται να δημοσιεύσει στα μέσα Μαρτίου τα αποτελέσματά της για το 2025, αλλά δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η συγκέντρωση κεφαλαίων ανερχόταν σε “περίπου 10 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα” (10,9 δισεκατομμύρια ευρώ) κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους.

Οι εισροές νέων κεφαλαίων συνεχίζονται από τις αρχές του 2026 για να διαμορφωθούν σε “περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια φράγκα”, αυξάνοντας τις εκκρεμούσες πιστώσεις της σε “ιστορικό υψηλό”, σε περισσότερα από “200 δισεκατομμύρια φράγκα”.

“Και από την 30η Ιανουαρίου, αυτή η συγκέντρωση παραμένει ιδιαίτερα δυναμική”, υπογραμμίζει εκπρόσωπος της τράπεζας.

Η απλή αναφορά του ονόματος ενός προσώπου στον φάκελο Έπστιν δεν συνεπάγεται καμιά εκ των προτέρων κατακριτέα πράξη εκ μέρους του προσώπου αυτού. Όμως τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν δείχνουν τουλάχιστον ότι υπήρχαν σχέσεις μεταξύ του Έπστιν, ή του περιβάλλοντός του, με προσωπικότητες οι οποίες συχνά υποβάθμιζαν, και μάλιστα αρνούνταν την ύπαρξη τέτοιων σχέσεων.