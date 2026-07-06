Τραγωδία σημειώθηκε στην Αυστραλία με μητέρα να κατηγορείται για τον θάνατο του τετράχρονου γιου της, ενώ φέρεται να είπε σε αστυνομικούς ότι είχε φάει και μέρη από το σώμα του.

Η 32χρονη γυναίκα, η οποία δεν κατονομάστηκε για νομικούς λόγους, προσήλθε οικειοθελώς στο Αστυνομικό Τμήμα του Γουαϊόνγκ (Wyong), στην Κεντρική Ακτή της Νέας Νότιας Ουαλίας, το απόγευμα του Σαββάτου, και αποκάλυψε ότι έφαγε κομμάτια από το σώμα του νεκρού γιου της. Πρόκειται για μια δολοφονία και υπόθεση κανιβαλισμού που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο συγκρότημα κοινωνικής κατοικίας στην οδό Μπάιρον εκείνο το απόγευμα, βρήκαν τη σορό του γιου της να φέρει σοβαρά τραύματα στο χέρι. Παράλληλα, εκτιμάται από τις Αρχές ότι το παιδί ήταν νεκρό για αρκετές ημέρες, πριν σημάνει συναγερμός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 32χρονη με τον γιο της είχαν μετακομίσει στο διαμέρισμα, στο οποίο βρέθηκε το αγοράκι νεκρό, πριν από περίπου πέντε μήνες για να ξεφύγουν από περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Η μητέρα έχει πλέον κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία και παραμένει υπό κράτηση. Οι ιατροδικαστές αναμένεται να λάβουν δείγματα από το σάλιο, το αίμα, τα νύχια της, καθώς και από υπολείμματα κάτω από αυτά.

Το ταραγμένο παρελθόν της μητέρας

Η Daily Mail αποκαλύπτει ότι η γυναίκα μεγάλωσε σε κρατικές κατοικίες στο Άρμιντεϊλ (Armidale), στα Βόρεια Υψίπεδα της Νέας Νότιας Ουαλίας, μαζί με τη μητέρα της και τα μεγαλύτερα αδέλφια της, προτού μετακομίσει στο Γκανέντα (Gunnedah) ως έφηβη. Σύμφωνα με πληροφορίες, αργότερα εκδιώχθηκε από το πατρικό της σπίτι, λόγω υποθέσεων που σχετίζονταν με χρήση ναρκωτικών.

Τα δικαστικά αρχεία δείχνουν ότι είχε μια σειρά από οικογενειακές διενέξεις με τουλάχιστον δύο μέλη της άμεσης οικογένειάς της, οι οποίες χρονολογούνται πάνω από μια δεκαετία πριν. Η ίδια της η μητέρα είχε εκδώσει περιοριστικά μέτρα (ασφαλιστικά μέτρα προστασίας από βία) σε βάρος της 32χρονης, όπως και ένας άλλος συγγενής της.

Η 32χρονη είχε επίσης εμπλακεί σε αστικές δικαστικές διαμάχες με μια ομάδα κοινωνικής στέγασης στο Τάμγουορθ (Tamworth), καθώς και με την Υπηρεσία Μεταφορών της Νέας Νότιας Ουαλίας (Transport for NSW), μετά την αφαίρεση της άδειας οδήγησής της πέρυσι.

Σοκαρισμένη η γειτονιά

Η σκηνή του εγκλήματος στο συγκρότημα διαμερισμάτων του Γουαϊόνγκ παρέμενε αποκλεισμένη τη Δευτέρα, δύο ημέρες μετά τη σύλληψή της. Λούτρινα παιχνίδια και κάρτες για το μικρό αγόρι αφέθηκαν στην μπροστινή πόρτα και στην είσοδο του πάρκινγκ.

Ορισμένοι γείτονες ήταν πολύ αναστατωμένοι για να μιλήσουν στα μέσα ενημέρωσης, ενώ άλλοι δήλωσαν σοκαρισμένοι από τις κατηγορίες. Ένας άνδρας, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, είπε ότι έβλεπε το παιδάκι στο συγκρότημα, αλλά δεν είχε παρατηρήσει τίποτα ασυνήθιστο. «Δεν τους άκουσα ποτέ. Έβλεπα το παιδί μερικές φορές, αλλά δεν άκουσα τίποτα», είπε χαρακτηριστικά.

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Την περασμένη Κυριακή 5 Ιουλίου, ο Αστυνομικός Διευθυντής Τσαντ Γκίλις περιέγραψε τη σκηνή ως «εξαιρετικά σοκαριστική». «Επιβεβαιώθηκε ότι το παιδί έφερε τραύματα. Δεν πρόκειται να προβώ σε περαιτέρω εικασίες για το ποια ήταν αυτά τα τραύματα», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου. «Υπάρχει συγγενική σχέση… η 32χρονη γυναίκα και το τετράχρονο παιδί ζούσαν μαζί στο διαμέρισμα».

Οι γείτονες δήλωσαν στα μέσα ενημέρωσης ότι το αγόρι φαινόταν χαρούμενο και δραστήριο, και ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος ανησυχίας.

«Ήταν ένας μικρός άγγελος», δήλωσε ο γείτονας Χάρι Τσίσλετ. «Μερικές φορές έτρεχε γύρω-γύρω μέχρι τις 9 ή τις 10 το βράδυ, σαν να έτρεχε σε μαραθώνιο. Κρατούσε συχνά το κόκκινο αυτοκινητάκι του και ζητούσε πάντα να παίξει με το κουτάβι μου».

Ένας άλλος γείτονας, που εργάζεται ως μηχανικός, θυμήθηκε ότι το αγόρι τού είχε ζητήσει να φτιάξει το αυτοκίνητο της μητέρας του επειδή είχε χαλάσει. «Μου είπε: “Ω, φτιάχνεις το αυτοκίνητο της μαμάς;, το χάλασε πάλι!”. Ήταν χαρούμενο. Δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε κανένα ανησυχητικό σημάδι», δήλωσε ο Γκλεν Γουιντερμπότομ.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Νέας Νότιας Ουαλίας δήλωσε ότι επανεξετάζει τους φακέλους του, αφού επιβεβαίωσε ότι είχε «προηγούμενη επαφή» με το αγόρι και τη μητέρα του.

Η υπόθεση της γυναίκας εξετάστηκε σε διαδικτυακή δικαστική ακρόαση την Κυριακή. Η ίδια δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο και το αίτημα για εγγύηση απορρίφθηκε επίσημα. Η επόμενη παρουσίασή της στο δικαστήριο έχει οριστεί για την 1η Σεπτεμβρίου.

Πηγή: Daily Mail