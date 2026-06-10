Γαλλικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν ότι τόσο ο πατέρας, όσο και ο αδελφός του Ζερόμ Μπαρελά, του βασικού υπόπτου για τον θάνατο της 11χρονης μαθήτριας Λιανά, η οποία βρέθηκε νεκρή την προηγούμενη Πέμπτη στο Ζερ της νότιας Γαλλίας, έχουν βρεθεί στο παρελθόν αντιμέτωποι με σοβαρές κατηγορίες για βιασμό.

Πιο συγκεκριμένα, ο αδελφός του υπόπτου, Γιανίκ Μπαρελά, έχει κατηγορηθεί για βιασμό από δύο πρώην συντρόφους του. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της γαλλικής δικαιοσύνης, ο ίδιος έκανε χρήση του δικαιώματος της σιωπής κατά την πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο, αφέθηκε ελεύθερος υπό δικαστική επιτήρηση, με την εισαγγελία ωστόσο να έχει ήδη ασκήσει έφεση κατά της απόφασης αποφυλάκισής του. Παράλληλα, ο πατέρας τους είχε κατηγορηθεί το 2013 για τον βιασμό μίας εκ των εγγονών του. Η εισαγγελία του Μονπελιέ επιβεβαίωσε ότι για την υπόθεση αυτή είχε ξεκινήσει δικαστική έρευνα τον Οκτώβριο του 2015, η οποία όμως έκλεισε οριστικά με απόφαση απόρριψης τον Σεπτέμβριο του 2021.

Μακρόν: «Η εμπιστοσύνη στους θεσμούς μας έχει κλονιστεί»

Η τραγωδία που συγκλονίζει τη Γαλλία έχει προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς, με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να παραδέχεται σήμερα (10/6) ότι η υπόθεση πλήττει άμεσα την «εμπιστοσύνη» των πολιτών προς τους θεσμούς.

Την ίδια ώρα, η γαλλική κυβέρνηση και το κοινοβούλιο δέχονται έντονες πιέσεις για νομοθετικές παρεμβάσεις, με τους δικηγόρους των θυμάτων να καταγγέλλουν την εκτελεστική εξουσία και την υποχρηματοδότηση του δικαστικού συστήματος.

Η οργή πηγάζει από το γεγονός ότι ο Ζερόμ Μπαρελά δεν είχε συλληφθεί, ούτε είχε κλητευθεί ποτέ στο παρελθόν, παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες που είχαν κατατεθεί εις βάρος του για σεξουαλική βία κατά ανηλίκων.

«Είναι σαφές πως υπήρξαν έκδηλες δυσλειτουργίες. Πρέπει, ωστόσο, να κατανοήσουμε τι εμπίπτει στις ατομικές ευθύνες και τι στις συστημικές δυσλειτουργίες στο σύνολο των εμπλεκόμενων δημοσίων υπηρεσιών», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, σύμφωνα με όσα μετέφερε η κυβερνητική εκπρόσωπος Μοντ Μπρεζόν, συμπληρώνοντας: «Είναι η εμπιστοσύνη στους θεσμούς μας που επίσης διακυβεύεται».

Ο Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε πάντως για τον κίνδυνο της «βιασύνης» και της «δημαγωγίας» στη λήψη μέτρων. Ζήτησε να αναμένονται τα πορίσματα της διοικητικής έρευνας που έχει ανατεθεί στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη, τα οποία θα δημοσιοποιηθούν στις 19 Ιουνίου, ώστε οι επόμενες κινήσεις να γίνουν μεθοδικά και αποκλειστικά «υπό το φως των γεγονότων».

Σημειώνεται ότι λίγες ημέρες νωρίτερα, ο πρόεδρος είχε αρνηθεί ότι υπήρχε έλλειψη μέσων στις δικαστικές αρχές.

Για ανθρωποκτονία θα κατηγορηθεί ο Μπαρελά

Εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων οργής σε ολόκληρη τη Γαλλία, ο Ζερόμ Μπαρελά, στον οποίο ασκήθηκε δίωξη την 1η Ιουνίου για απαγωγή και παράνομη κράτηση, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή στο δικαστήριο της Αζέν, όπου οι κατηγορίες αναμένεται να αναβαθμιστούν σε ανθρωποκτονία.

Το επόμενο διάστημα αναμένονται και τα επίσημα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής, τα οποία θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια θανάτου της 11χρονης μαθήτριας και θα δείξουν αν υπήρξε σεξουαλική κακοποίηση.

Από την πλευρά των Αρχών, ο γενικός διευθυντής της εθνικής χωροφυλακής, Ιμπέρ Μπονό, προέβη σε μια σπάνια παραδοχή, δηλώνοντας το βράδυ της Τρίτης (9/6) ότι η εξέλιξη της υπόθεσης συνιστά «μια αποτυχία για τη χωροφυλακή».