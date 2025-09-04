Δικαστήριο στο Περού επέβαλε χθες Τετάρτη στον πρώην πρόεδρο Αλεχάντρο Τολέδο ποινή κάθειρξης 13 ετών και τριών μηνών για ξέπλυμα χρήματος, μετά τη δεύτερη καταδίκη του για υπόθεση διαφθοράς.

Ο Τολέδο, 79 ετών, κρίθηκε ένοχος για δωροληψία από τη βραζιλιάνικη κατασκευαστική εταιρεία Οντεμπρέχτ (έχει μετονομαστεί σε Novonor) και τη χρήση μέρους των ποσών που έλαβε για την απόκτηση ακινήτων υψηλής αξίας.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο πρώην πρόεδρος (2001-2006) και η σύζυγός του κατέβαλαν 5,1 εκατομμύρια δολάρια για την αγορά κατοικίας και γραφείου σε ακριβή συνοικία της πρωτεύουσας και για να αποπληρώσουν ενυπόθηκα δάνεια για άλλα δύο ακίνητα. Τα ποσά διοχετεύτηκαν μέσω εξωχώριας εταιρείας, με έδρα την Κόστα Ρίκα, που ο Τολέδο κρίθηκε πως χρησιμοποίησε σαν βιτρίνα για να ξεπλύνει τα παράνομα έσοδα, κατά την ίδια πηγή.

Η νέα ποινή ακολουθεί εκείνη που του επιβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2024, όταν ο πολιτικός καταδικάστηκε να εκτίσει 20 χρόνια και έξι μήνες κάθειρξης επειδή έλαβε δωροδοκίες ύψους 35 εκατ. δολαρίων από την Οντεμπρέχτ με αντάλλαγμα την ανάθεση κρατικών συμβάσεων.

Θα εκτίσει τις ποινές κατά συγχώνευση.

Οικονομολόγος με σπουδές σε αμερικανικά πανεπιστήμια (Στάνφορντ, Σαν Φρανσίσκο), ο Τολέδο εκτίει την ποινή του σε φυλακή μέσα σε βάση της αστυνομίας στη Λίμα. Εκεί κρατούνται επίσης άλλοι τρεις πρώην πρόεδροι της χώρας (Μαρτίν Βισκάρα, Πέδρο Καστίγιο, Ογιάντα Ουμάλα).

Στο πολύκροτο σκάνδαλο της Οντεμπρέχτ ενεπλάκησαν πολιτικοί σε διάφορες χώρες της Λατινικής Αμερικής — και, ειδικά στο Περού, σχεδόν όλοι οι πρόεδροι της χώρας αυτόν τον αιώνα. Ακόμη ένας πρώην πρόεδρος, ο Πέδρο Πάμπλο Κουτσίνσκι, δικάζεται στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης το τρέχον διάστημα. Η εισαγγελία επιδιώκει να του επιβληθεί ποινή 35 χρόνων κάθειρξης.