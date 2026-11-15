Είκοσι σχεδόν χρόνια μετά τα γεγονότα που σημάδεψαν την εφηβεία της, η 37χρονη σήμερα Mia Latter αποφάσισε να αποποιηθεί το δικαίωμα της ανωνυμίας και να μιλήσει επώνυμα για τη σχέση της με τον Russell Brand. Μέχρι σήμερα ήταν γνωστή μόνο με το ψευδώνυμο «Alice», μέσα από τη μεγάλη κοινή έρευνα των The Sunday Times, The Times και της εκπομπής Dispatches του Channel 4 το 2023.

Η απόφασή της να βγει μπροστά με το πραγματικό της όνομα έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την καταδίκη του 51χρονου πλέον κωμικού, στις 5 Νοεμβρίου, σε ποινή φυλάκισης δέκα ετών και έξι μηνών για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος τεσσάρων γυναικών.

Η γνωριμία το 2006 στο Λονδίνο και οι καταγγελίες για βιασμό

Όπως περιγράφει η Mia Latter στη νέα της συνέντευξη στους Times, όλα ξεκίνησαν το 2006 στην πλατεία Leicester του Λονδίνου, όταν εκείνη ήταν μόλις 16 ετών και επέστρεφε από τα ψώνια της, ενώ ο Brand ήταν 30 ετών και βρισκόταν στην κορυφή της δημοσιότητάς του ως παρουσιαστής του MTV. Ο ηθοποιός την πλησίασε, έψαξε τις σακούλες με τα ρούχα της, διάλεξε ένα φόρεμα λέγοντάς της πως αυτό θα φορούσε στο πρώτο τους ραντεβού και λίγες ώρες αργότερα της έστειλε μήνυμα. Παρότι εκείνη του αποκάλυψε αμέσως την ηλικία της θεωρώντας δεδομένο ότι θα διέκοπτε κάθε επικοινωνία, ο Brand της πρότεινε να βγουν για δείπνο την επόμενη κιόλας ημέρα.

Μετά το δείπνο, τον ακολούθησε απρόθυμα στο διαμέρισμά του, όπου, σύμφωνα με την κατάθεσή της, εκείνος προχώρησε σε σεξουαλική επαφή παρά τις προσπάθειές της να αντισταθεί. Στους τρεις μήνες που διήρκεσε η επαφή τους, ο Brand τη διατηρούσε κρυφή από το περιβάλλον της, στον δικό του κύκλο τη σύστηνε συχνά ως «το παιδί», ενώ έστελνε αυτοκίνητα να την παραλάβουν τις ώρες του σχολείου, αγνοώντας τις προσπάθειες των γονιών της να δώσουν τέλος στη σχέση.

Προς το τέλος της επαφής τους, η Latter καταγγέλλει ότι τη βίασε στο σπίτι του, αγνοώντας την αντίσταση και τα κλάματά της, λέγοντάς της στη συνέχεια πως ήθελε απλώς να δει τη μάσκαρά της να τρέχει. Η σχέση έληξε οριστικά όταν βρήκε μια άλλη γυναίκα στο διαμέρισμά του, αφήνοντάς την με βαθιά ψυχικά τραύματα, κατάθλιψη και οδηγώντας την στην εγκατάλειψη του σχολείου χωρίς να ολοκληρώσει τις εξετάσεις της.

Γιατί δεν συμπεριλήφθηκε στη δίκη και η καμπάνια Close the Consent Gap

Παρότι η Latter συνεργάστηκε με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, η εισαγγελία επέλεξε να μην συμπεριλάβει τη δική της υπόθεση στη δίκη που οδήγησε στην πρόσφατη καταδίκη του Brand, κρίνοντας ότι οι προηγούμενες δημόσιες τοποθετήσεις του ηθοποιού για τους ισχυρισμούς της θα μπορούσαν να αποσπάσουν την προσοχή του δικαστηρίου. Η απόφαση αυτή τη συνέτριψε αρχικά, ωστόσο σήμερα δηλώνει ευγνώμων προς τις γυναίκες που κατέθεσαν και άντεξαν τη δημόσια έκθεση, νιώθοντας ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη. Από την πλευρά του, ο Russell Brand έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν εναντίον του από την αρχή της έρευνας.

Πέρα από την προσωπική δικαίωση, η δημόσια τοποθέτηση της Mia Latter συνδέεται με την καμπάνια Close the Consent Gap, η οποία διεκδικεί την αλλαγή της βρετανικής νομοθεσίας γύρω από το όριο ηλικίας συναίνεσης. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να θεσπιστεί ένα κλιμακωτό πλαίσιο που θα καθιστά παράνομη τη σεξουαλική επαφή ενηλίκων άνω των 20 ετών με εφήβους 16 και 17 ετών όταν η διαφορά ηλικίας ξεπερνά τα τρία χρόνια, ώστε να προστατεύονται οι ανήλικοι από μεγαλύτερους ενηλίκους χωρίς να ποινικοποιούνται οι σχέσεις μεταξύ συνομήλικων εφήβων.

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