Αρνητικά απάντησε η Google στο επίσημο αίτημα των βρετανικών Αρχών για την απόσυρση βίντεο του Ράσελ Μπραντ από το YouTube, στο οποίο ο κωμικός υποστηρίζει μέσα από τη φυλακή ότι είναι αθώος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το BBC, η εταιρεία έκρινε πως το επίμαχο υλικό δεν παραβιάζει τους κανόνες της πλατφόρμας, αποφεύγοντας, ωστόσο, να προχωρήσει σε επίσημο σχόλιο προς το βρετανικό δίκτυο.

Το αίτημα υποβλήθηκε από την Υπηρεσία Φυλακών Αγγλίας και Ουαλίας, η οποία θεώρησε το περιεχόμενο προσβλητικό και επιβαρυντικό για τα θύματα, ειδικά από τη στιγμή που το βίντεο είχε ήδη συγκεντρώσει υψηλό αριθμό προβολών.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του βρετανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης τόνισε πως ήταν «το σωστό» να ζητηθεί η αφαίρεση υλικού που προκαλεί οδύνη στα θύματα, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η τελική απόφαση ανήκει στην πλατφόρμα.

Το υπουργείο διευκρίνισε επίσης ότι, παρά τις αρχικές πληροφορίες περί υπουργικής συνάντησης με στελέχη της Google για την απενεργοποίηση ολόκληρου του λογαριασμού, η διαδικασία αφορούσε αποκλειστικά το συγκεκριμένο βίντεο και έγινε μέσω του καθιερωμένου μηχανισμού επικοινωνίας των φυλακών με τις εταιρείες τεχνολογίας.

Το μήνυμα μέσα από το κελί και η έρευνα των Αρχών

Η ανάρτηση έγινε την Κυριακή στον κοινό λογαριασμό του ζευγαριού στο YouTube, όπου η σύζυγος του Μπραντ, Λόρα, διάβασε ένα κείμενο που, όπως ανέφερε, της απέστειλε ο ίδιος από τη φυλακή. Σε αυτό, ο καταδικασμένος για βιασμό και τρεις περιπτώσεις σεξουαλικής επίθεσης κωμικός —ο οποίος εκτίει ποινή κάθειρξης 10 ετών και έξι μηνών— δήλωνε:

«Δεν είμαι ένοχος για τα αδικήματα για τα οποία φυλακίστηκα».

Η δημοσιοποίηση του μηνύματος προκάλεσε άμεση κινητοποίηση και οδήγησε στην έναρξη έρευνας για πιθανή παραβίαση των κανονισμών των φυλακών. Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ χαρακτήρισε το περιεχόμενο «ξεκάθαρα απαράδεκτο», υπενθυμίζοντας ότι απαγορεύεται αυστηρά στους κρατούμενους να προβαίνουν σε δηλώσεις που προκαλούν οδύνη στα θύματά τους, καθώς η επικοινωνία τους με τα μέσα ενημέρωσης επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Οργή από τις καταγγέλλουσες και πολιτικές αιχμές

Έντονη ήταν η αντίδραση της 37χρονης Μία Λάτερ, μίας εκ των γυναικών που είχαν καταγγείλει τον Μπραντ το 2023 στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής έρευνας των εφημερίδων The Times και Sunday Times και της εκπομπής Dispatches του Channel 4.

Μιλώντας στην εκπομπή Today του BBC Radio 4, η Λάτερ —η οποία έχει υποστηρίξει ότι ο κωμικός τη βίασε όταν ήταν 16 ετών, ισχυρισμό που ο ίδιος αρνείται, και ο οποίος δεν περιλαμβανόταν στην πρόσφατη ποινική δίκη— χαρακτήρισε το βίντεο «σοκαριστικό».

Δήλωσε μάλιστα εξοργισμένη που άκουσε «αυτό το χριστιανικό μήνυμα μαζί με απόλυτα ψέματα», προσθέτοντας χαρακτηριστικά:

«Σκέφτηκα απλώς εκείνες τις γυναίκες που κατέθεσαν στη δίκη και όλα όσα πέρασαν».

Σε πολιτικό επίπεδο, η Υπουργός Παιδείας Λούσι Πάουελ, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό LBC, επέκρινε τα μέσα ενημέρωσης που αναπαρήγαγαν αποσπάσματα του βίντεο, υποστηρίζοντας ότι δεν έπρεπε να ενισχύσουν τη διάδοση των ισχυρισμών του.

Παράλληλα, περιέγραψε τον Μπραντ ως έναν άνθρωπο που δεν δείχνει «ούτε ίχνος μεταμέλειας ή ευαισθησίας απέναντι στα θύματά του».

Το χριστιανικό περιεχόμενο στο YouTube και η Meta

Τα τελευταία χρόνια, ο Μπραντ έχει καλλιεργήσει δημόσια το προφίλ του χριστιανού influencer, διατηρώντας μεγάλο κοινό στα κοινωνικά δίκτυα. Αν και το YouTube είχε προχωρήσει ήδη από το 2023 στην αναστολή της δυνατότητας εσόδων από διαφημίσεις στα κανάλια του —επικαλούμενο την πολιτική του για την ευθύνη των δημιουργών μετά τις καταγγελίες για περιστατικά της περιόδου 2006-2013—, τόσο το επίμαχο βίντεο, όσο και ο λογαριασμός του ζευγαριού, παραμένουν ενεργά στην πλατφόρμα.

Στον αντίποδα, η Meta ακολούθησε εντελώς διαφορετική γραμμή, προχωρώντας την περασμένη εβδομάδα στην απενεργοποίηση των λογαριασμών του Μπραντ σε Instagram, Facebook και WhatsApp.