Στο επίκεντρο των διεθνών αμυντικών και διπλωματικών διεργασιών βρέθηκε η συνάντηση του Υπουργού Άμυνας της Κύπρου, Βασίλη Πάλμα, με τον Βρετανό ομόλογό του, Τζον Χίλι, στο Λονδίνο, όπου υπογραμμίστηκε η επιτακτική ανάγκη για την εξεύρεση πολιτικών λύσεων στα μεγάλα μέτωπα της Μέσης Ανατολής και της Ουκρανίας.

Πιο συγκεκριμένα σε δηλώσεις του προς το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κ. Πάλμας εξέφρασε την ικανοποίησή του για το πολύ εποικοδομητικό κλίμα και το επίπεδο αλληλοκατανόησης που επικράτησε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, επισημαίνοντας την κοινή προσέγγιση των δύο πλευρών στα κρίσιμα ζητήματα της περιφερειακής ασφάλειας.

Ειδικότερα, οι δύο υπουργοί ανέλυσαν διεξοδικά την τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τη σύγκρουση ανάμεσα στο Ιράν, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Κύπριος Υπουργός Άμυνας τόνισε ότι αυτή η πολεμική αναμέτρηση έχει παρατραβήξει, προκαλώντας τεράστιες παράπλευρες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και οικονομικούς πόρους, ενώ παράλληλα συντηρεί μια επικίνδυνη ρευστότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Αντίστοιχη κοινή διαπίστωση υπήρξε και για το μέτωπο της Ουκρανίας, με τον κ. Πάλμα να σημειώνει ότι, μετά από χρόνια συγκρούσεων μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, είναι πλέον απαραίτητο να βρεθεί μια οριστική πολιτική διευθέτηση.

Στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου, ο κ. Πάλμας τις χαρακτήρισε καλές σε γενικό επίπεδο, παρά τις όποιες επιμέρους διαφωνίες προκύπτουν κατά καιρούς. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο καθεστώς των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο, με την κυπριακή πλευρά να θέτει στο τραπέζι την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων ασφαλείας για την προστασία των πολιτών που διαμένουν στις γύρω περιοχές, ειδικά σε περιόδους έξαρσης των περιφερειακών κρίσεων.

Όπως υπογράμμισε ο υπουργός, η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί μόνιμη έγνοια για τη Λευκωσία λόγω της αστάθειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Τέλος, οι δύο ομόλογοι εξέτασαν τις προοπτικές εμβάθυνσης της συνεργασίας τους στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, διακρίνοντας σημαντικά περιθώρια για την ανταλλαγή ιδεών, τη σύσφιξη των τεχνολογικών δεσμών και την κοινή ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων.