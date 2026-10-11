Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε το Σάββατο ότι διερευνά αν τα τηλεοπτικά δίκτυα είναι πιθανό να παραβίασαν ομοσπονδιακούς αντιμονοπωλιακούς νόμους, με τη διακοπή της τηλεοπτικής κάλυψης του Λευκού Οίκου, μετά από την απόφαση ανάκλησης των σχετικών διαπιστεύσεων για τους δημοσιογράφους τριών ειδησεογραφικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του CNN.

Σύμφωνα με την εφημερίδα the New York Times, τα δίκτυα που διερευνώνται είναι το ABC, το CBS, το CNN, το NBC και το Fox News.

«Ο συλλογικός αποκλεισμός μεταξύ εμπορικών ανταγωνιστών μπορεί να παραβιάσει το νόμο Σέρμαν», δήλωσε ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Πρόκειται για ομοσπονδιακή νομοθεσία που προστατεύει τον ελεύθερο ανταγωνισμό και καταπολεμά τα μονοπώλια.