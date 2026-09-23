Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει δικαίωμα να απαγορεύει σε μέσα ενημέρωσης την πρόσβαση σε κάποιες ζώνες στον Λευκό Οίκο, εκτίμησε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σε έγγραφό της προς της δικαιοσύνη υπερασπιζόμενη την απόφαση του Ρεπουμπλικάνου να αποκλείσει το CNN, το MS NOW και το Politico.

Τα τρία αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που αποκλείσθηκαν από τον Λευκό Οίκο προσέφυγαν στη δικαιοσύνη κατά της απόφασης Τραμπ και σήμερα το απόγευμα είναι προγραμματισμένη μια πρώτη ακροαματική διαδικασία σε δικαστήριο της Ουάσιγκτον.

«Η πρόσβαση στον Λευκό Οίκο είναι προνόμιο, όχι δικαίωμα», αναφέρει το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης σε υπόμνημά του προς το δικαστήριο το οποίο κατέθεσε το βράδυ της Τρίτης (22/9).

Εκτιμά επίσης ότι «τουλάχιστον η κυβέρνηση μπορεί να ελέγχει την πρόσβαση των δημοσιογράφων σε περιορισμένους χώρους του προέδρου, όπως το Οβάλ Γραφείο, ακόμη και για λόγους που συνδέονται με διαφωνίες σχετικά με την κάλυψη των γεγονότων από μέρους τους».

Παράλληλα το υπουργείο Δικαιοσύνης σημειώνει στο υπόμνημά του ότι ο Τραμπ μπορεί να ελέγχει ιδιωτικές ζώνες του Λευκού Οίκου για να προστατεύει πληροφορίες που άπτονται ζητημάτων εθνικής ασφάλειας.

«Ο πρόεδρος έχει διαπιστώσει ότι οι ενάγοντες προέβησαν σε μια σειρά ενεργειών με αποτέλεσμα τη μετάδοση πληροφοριών που απείλησαν την εθνική ασφάλεια. Τέτοιου είδους ρεπορτάζ εγείρουν άμεσα ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια», τονίζει.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης κατηγορεί το CNN, το MS NOW και το Politico ότι «δημοσίευσαν ευαίσθητες ή διαβαθμισμένες πληροφορίες» σε ρεπορτάζ τους που κάλυπταν τον πόλεμο στο Ιράν ή τις εργασίες κατασκευής μιας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο.

Στο υπόμνημα του υπουργείου περιλαμβάνονται επίσης τρεις επιστολές που απευθύνονται σε κάθε ένα από τα μέσα ενημέρωσης και στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς «περιστατικά κάλυψης» προκειμένου να δικαιολογηθεί η απόφαση να αποκλειστούν από τον Λευκό Οίκο. Δίνεται εξάλλου διορία στο CNN, MS NOW και το Politico ως την Παρασκευή να αμφισβητήσουν επισήμως τα περιστατικά αυτά.

Η επιστολή προς το CNN αναφέρει το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου αναφορικά με τα σχέδια του Τραμπ να κατασκευάσει ένα «άκρως απόρρητο» καταφύγιο κάτω από την αίθουσα χορού της Ανατολικής Πτέρυγας που οικοδομεί, καθώς και αρκετά ρεπορτάζ σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

Παράλληλα το τηλεοπτικό δίκτυο κατηγορείται ότι απέτυχε να ανταποκριθεί στις «προσδοκίες» των κατόχων διαπιστευτηρίων Τύπου του Λευκού Οίκου, εξαιτίας «περιστατικών κάλυψης ειδήσεων» που «απειλούσαν την εθνική ασφάλεια ή/και διέδιδαν ψευδή στοιχεία».

Η επιστολή προς το MS NOW επικρίνει τον τρόπο με τον οποίο κάλυψε τον πόλεμο στο Ιράν και ένα ρεπορτάζ σχετικά με έρευνα για διαρροή πληροφοριών, ενώ το Politico βρέθηκε στο στόχαστρο λόγω δημοσιευμάτων που αφορούσαν το Ιράν, την αίθουσα χορού και συζητήσεις για την επιβολή κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας.