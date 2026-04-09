Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν, Χαουάτζα Ασίφ, χαρακτήρισε το Ισραήλ «κακό έθνος» και «κατάρα για την ανθρωπότητα» σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατηγορώντας τη χώρα ότι διέπραξε «γενοκτονία» στον Λίβανο ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.
«Αθώοι πολίτες δολοφονούνται από το Ισραήλ, πρώτα στη Γάζα, μετά στο Ιράν και τώρα στον Λίβανο, η αιματοχυσία συνεχίζεται αμείωτη», έγραψε.
«Ελπίζω και προσεύχομαι οι άνθρωποι που δημιούργησαν αυτό το καρκινικό κράτος σε παλαιστινιακή γη να απαλλαγούν από τους Ευρωπαίους Εβραίους, να καούν στην κόλαση».
Israel is evil and a curse for humanity, while peace talks are underway in Islamabad, genocide is being committed in Lebanon. Innocent citizens are being killed by Israel, first Gaza, then Iran and now Lebanon, bloodletting continues unabated. I hope and pray people who created…
— Khawaja M. Asif (@KhawajaMAsif) April 9, 2026