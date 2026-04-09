Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν, Χαουάτζα Ασίφ, χαρακτήρισε το Ισραήλ «κακό έθνος» και «κατάρα για την ανθρωπότητα» σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατηγορώντας τη χώρα ότι διέπραξε «γενοκτονία» στον Λίβανο ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

«Αθώοι πολίτες δολοφονούνται από το Ισραήλ, πρώτα στη Γάζα, μετά στο Ιράν και τώρα στον Λίβανο, η αιματοχυσία συνεχίζεται αμείωτη», έγραψε.

«Ελπίζω και προσεύχομαι οι άνθρωποι που δημιούργησαν αυτό το καρκινικό κράτος σε παλαιστινιακή γη να απαλλαγούν από τους Ευρωπαίους Εβραίους, να καούν στην κόλαση».