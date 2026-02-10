O υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λάτνικ υπερασπίστηκε σήμερα τον εαυτό του για το ότι είχε, όπως του προσάπτουν, εκτενείς επαφές με τον σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπστιν, την ώρα που το όνομά του εμφανίζεται στους φακέλους της έρευνας, με αποτέλεσμα να υψωθούν φωνές υπέρ της παραίτησής του.

«Το είδα ελάχιστα αυτό το πρόσωπο σε διάστημα 14 ετών», διαβεβαίωσε ο Λάτνικ, κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης στη Γερουσία.

Ο υπουργός αναφερόταν σε μια περίοδο που ξεκίνησε το 2005 όταν έγινε γείτονας με τον σεξουαλικό εγκληματία στη Νέα Υόρκη.

Βουλευτές και γερουσιαστές κατηγορούν τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ ότι είπε ψέματα όταν διαβεβαίωνε προηγουμένως πως είχε κόψει κάθε σχέση πριν από 20 χρόνια με τον Τζέφρι Έπστιν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019 αναμένοντας να δικαστεί για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων.

Οι εκκλήσεις για παραίτηση του υπουργού εντάθηκαν μετά τη δημοσίευση από το υπουργείο Δικαιοσύνης ενός τεράστιου όγκου εγγράφων, όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων μία επίσκεψη του Λάτνικ στο νησί του Τζέφρι Έπστιν στην Καραϊβική τον Δεκέμβριο του 2012.

«Γευμάτισα μαζί του (στο νησί), ενώ βρισκόμουν σε διακοπές με την οικογένειά μου σε ένα σκάφος. Η σύζυγός μου βρισκόταν μαζί μου, όπως και τα τέσσερα παιδιά μου και οι νταντάδες τους», δήλωσε, προσθέτοντας πως η συνάντηση είχε διαρκέσει μία ώρα.

Ένα άλλο έγγραφο κάνει λόγο για ένα γεύμα μεταξύ των δύο ανδρών στη Νέα Υόρκη το 2011.

«Όπως όλος ο κόσμος, αναζήτησα το όνομά μου στα εκατομμύρια έγγραφα που δημοσιεύτηκαν και είδα πως ένα έγγραφο μιλούσε για μια συνάντηση τον Μάιο (του 2011), νομίζω, για συνολικά μία ώρα», είπε ο Λούτνικ, προσθέτοντας πως το όνομά του εμφανίζεται το πολύ σε «περίπου 12 μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας».

«Ο Λάτνικ δεν θα έπρεπε να είναι επικεφαλής του υπουργείο μας Εμπορίου, πρέπει να παραιτηθεί αμέσως», δήλωσε χθες το Δημοκρατικός γερουσιαστής Άνταμ Σιφ.

Επιπλέον, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι έκρινε την Κυριακή πως ο υπουργός Εμπορίου «θα πρέπει να διευκολύνει τη ζωή του προέδρου και απλά να παραιτηθεί».

«Εγώ το γνωρίζω και η σύζυγός μου το γνωρίζει πως δεν έχω κάνει κανένα λάθος υπό οποιοδήποτε τρόπο», υπογράμμισε ο Αμερικανός υπουργός κατά τη διάρκειαι της ακρόασης.

Ο Λάτνικ σημείωσε επίσης ότι δεν είχε καμία γνώση για το γεγονός ότι ο Έπστιν ενδιαφερόταν να συναντηθεί με την μπέιμπι σίτερ του.

Ο Λευκός Οίκος εξέφρασε σήμερα τη στήριξή του στο πρόσωπο του υπουργού, με έναν εκπρόσωπο Τύπου να διαβεβαιώνει πως «το σύνολο της κυβέρνησης, μεταξύ άλλων ο υπουργός Λάτνικ, επικεντρώνεται στο να υπηρετεί τα συμφέροντα του αμερικανικού λαού».

Στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, ο Χάουαρντ Λάτνικ ήταν επικεφαλής της εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Cantor Fitzgerald προτού ενταχθεί στην κυβέρνηση τον περασμένο χρόνο, μετά την επιστροφή του Ρεπουμπλικανού δισεκατομμυριούχου στο Οβάλ Γραφείο.