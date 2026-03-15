Την εκτίμηση ότι ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ενδέχεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, Chris Wright.

Συγκεκριμένα μιλώντας στην εκπομπή «This Week» του τηλεοπτικού δικτύου American Broadcasting Company, ο Ράιτ εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη διάρκεια της σύγκρουσης, σημειώνοντας ότι η αποκλιμάκωση θα μπορούσε να έρθει ακόμη και νωρίτερα από τις προβλέψεις.

«Πιστεύω πως αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει σίγουρα τις επόμενες λίγες εβδομάδες, θα μπορούσε να γίνει συντομότερα από αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας εκτίμησε ότι το τέλος της σύγκρουσης θα έχει άμεσο αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Όπως ανέφερε, μετά τη λήξη των εχθροπραξιών αναμένεται σταδιακή αποκατάσταση των πετρελαϊκών προμηθειών, γεγονός που θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των τιμών.

«Ο πόλεμος θα τελειώσει τις επόμενες λίγες εβδομάδες και τότε θα δούμε ανάκαμψη στον εφοδιασμό και πτώση στις τιμές», σημείωσε.

Η δήλωση του Ράιτ έρχεται σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές ενέργειας, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει ανησυχία για την ασφάλεια των ενεργειακών προμηθειών.