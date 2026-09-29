Ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, επιτίθεται μέσα στη φυλακή στον Χασάν Σαλαμά, ανώτερο διοικητή της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, των Ταξιαρχιών Ιζ ελ-Ντιν αλ-Κασάμ, και του λέει για το πόσο καιρό είχε υποσχεθεί στον εαυτό του ότι θα τον εκτελέσει.

Ο Σαλαμά κατηγορείται από το Ισραήλ ότι οργάνωσε μια σειρά επιθέσεων αυτοκτονίας το 1996, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μετά τη δολοφονία του κατασκευαστή βομβών της Χαμάς, Γιαχία Αγιάς. Οι επιθέσεις προκάλεσαν δεκάδες νεκρούς Ισραηλινούς και εκατοντάδες τραυματίες.

«Ο κύκλος κλείνει», απειλεί ο Μπεν-Γκβίρ. «Όταν ήμουν παιδί διαδήλωνα εναντίον σου, τώρα θα βάλω να σε σκοτώσουν».

Με καταγωγή από τη Γάζα, ο Σαλαμά έχει καταδικαστεί από τα ισραηλινά δικαστήρια σε 48 φορές ισόβια συν 30 χρόνια, που συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες ποινές που έχουν επιβληθεί ποτέ σε Παλαιστίνιο κρατούμενο. Το Ισραήλ έχει ασκήσει βέτο στην απελευθέρωσή του σε προηγούμενες συμφωνίες ανταλλαγής κρατουμένων με τη Χαμάς.