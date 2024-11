Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι επέλεξε τονπεριβαλλοντικό ακτιβιστή Ρόμπερτ Φ. Κένεντι τον νεότερο, ως υπουργό Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κένεντι είναι γνωστός για τις απόψεις του κατά των εμβολίων για τον Covid κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού.

I am thrilled to announce Robert F. Kennedy Jr. as The United States Secretary of Health and Human Services (HHS). For too long, Americans have been crushed by the industrial food complex and drug companies who have engaged in deception, misinformation, and disinformation when it…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2024

