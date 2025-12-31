Nέος παγκόσμιος πρωταθλητής στέφθηκε στο υποβρύχιο σκάκι, ένα άθλημα που συνδυάζει κολύμβηση και σκάκι, στο οποίο οι παίκτες πρέπει να κρατήσουν την αναπνοή τους και να βουτήξουν στον πάτο μιας πισίνας για να παίξουν ένα παιχνίδι.

Ο πρώην Ολλανδός πρωταθλητής υποβρύχιου σκακιού Ζιόν Κόλεν είναι ο πρωταθλητής ανδρών, ενώ η 17χρονη Τζοζεφίν Ντάμεν, επίσης από την Ολλανδία, στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια γυναικών.

Τα παιχνίδια παίζονται σε ειδικά σχεδιασμένες, βαριές μαγνητικές σανίδες που παραμένουν σταθερές στον πάτο της πισίνας. Οι παίκτες πρέπει να ολοκληρώνουν κάθε κίνηση με μία μόνο ανάσα.