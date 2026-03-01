Το Ιράν ύψωσε την «Κόκκινη Σημαία Εκδίκησης» μετά τη δολοφονία του Αγιατολάχ Χαμενεΐ, η οποία σημειώθηκε από τα σφοδρά πυρά του Ισραήλ στο παλάτι του, το Σάββατο.

Η σημαία υψώθηκε πάνω από το ιερό του Ιμάμη Ρεζά στο Μασχάντ, το οποίο είναι το τρίτο μεγαλύτερο τζαμί στον κόσμο σήμερα.

Πρόκειται για μια συμβολική κίνηση, που προειδοποιεί για έναρξη αντιποίνων στην αμερικανική – ισραηλινή επίθεση.

Πρώην εκπρόσωπος του Ισραήλ δήλωσε, χλευάζοντας το Ιράν, ότι: «Η Ισλαμική Δημοκρατία ύψωσε την Κόκκινη Σημαία της Εκδίκησης. Το καθεστώς είναι τόσο εκτεθειμένο, που δεν θα με εξέπληττε αν ο άνδρας στον ιστό της σημαίας ήταν πράκτορας της Μοσάντ».

Δείτε σχετικά βίντεο:

Η σημαία περιγράφεται από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ως σύμβολο εκδίκησης για το αίμα του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν.