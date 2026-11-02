Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι Αρχές κυβερνοασφάλειας σε πολλές χώρες της Ευρώπης, καθώς μια σειρά από κακόβουλες ψηφιακές παρεμβάσεις σε κεντρικά συστήματα ψύξης σούπερ μάρκετ απειλεί να διαταράξει την καθημερινή τροφοδοσία της αγοράς.

Εξειδικευμένα κλιμάκια και εθνικές υπηρεσίες ερευνούν εντατικά τα περιστατικά παραβίασης βιομηχανικών δικτύων, τα οποία προκάλεσαν αλυσιδωτές δυσλειτουργίες και καταστροφή τόνων ευπαθών προϊόντων σε αρκετά κράτη μέλη.

Η παρέμβαση των Βρυξελλών και η στόχευση των επιτιθέμενων

Τη σοβαρότητα της κατάστασης υπογράμμισε με επίσημη τοποθέτησή του ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας και Τροφίμων, Κριστόφ Χάνσεν, επισημαίνοντας τον σκόπιμο χαρακτήρα των χτυπημάτων. Όπως ξεκαθάρισε, οι συγκεκριμένες ενέργειες συνιστούν μια στοχευμένη προσπάθεια αποσταθεροποίησης του συστήματος εφοδιασμού και κλονισμού της εμπιστοσύνης των πολιτών.

Παράλληλα, ο Επίτροπος σημείωσε πως παρότι η γενική επισιτιστική επάρκεια της Ευρώπης δεν τίθεται σε άμεσο κίνδυνο, οι απώλειες σε τρόφιμα και το οικονομικό κόστος για τις πληγείσες επιχειρήσεις είναι εξαιρετικά μεγάλα και απολύτως υπαρκτά.

«Οι κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα ψύξης κατά σούπερ μάρκετ σε χώρες της ΕΕ, είναι μια σκόπιμη προσπάθεια να διαταραχθεί ο εφοδιασμός τροφίμων της ΕΕ και να υπονομευτεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε αυτό», είπε ο Ευρωπαίος Επίτροπος. «Ενώ η επισιτιστική ασφάλεια δεν κινδυνεύει επί του παρόντος, η απώλεια τροφίμων και ο αντίκτυπος στις επιχειρήσεις είναι υπαρκτοί», πρόσθεσε.

Εν τω μεταξύ εκατοντάδες καταστήματα σε Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Δανία, Ιρλανδία δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα σε συστήματα ψύξης από κυβερνοεπιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η σουηδική αλυσίδα επίπλων IKEA ανακοίνωσε επίσης ότι το κατάστημά της στη Μονς του Βελγίου επηρεάστηκε από κυβερνοεπίθεση στα συστήματα ελέγχου ψύξης.

Η IKEA, γνωστή και για τα εστιατόρια εντός των καταστημάτων, ανέφερε ότι αναγκάστηκε να πετάξει ορισμένα είδη τροφίμων από ψυκτικούς θαλάμους για προληπτικούς λόγους, με αποτέλεσμα να αναμένεται κάποια απώλεια τροφίμων.

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να έχουν επηρεαστεί και άλλες τοποθεσίες, καθώς συνεχίζουμε την έρευνά μας», δήλωσε εκπρόσωπος της IKEA.

Συντονισμός των υπηρεσιών και έλεγχοι υποδομών

Μπροστά σε αυτή τη νέα μορφή υβριδικής απειλής, οι ευρωπαϊκές Αρχές ενισχύουν τη συνεργασία τους με τον ιδιωτικό τομέα για την άμεση θωράκιση των διασυνδεδεμένων τεχνολογικών υποδομών (IoT).

Ειδικοί αναλυτές ασφαλείας πραγματοποιούν συνεχείς τεχνικούς ελέγχους στις πλατφόρμες διαχείρισης θερμοκρασίας και απομακρυσμένης εποπτείας των καταστημάτων, επιδιώκοντας να κλείσουν τυχόν κενά ασφαλείας πριν σημειωθούν νέα περιστατικά.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να παρακολουθούν στενά κάθε νέα ένδειξη για την ταυτότητα και τη μεθοδολογία των δραστών.