Μια επιδημία χολέρας έχει προκαλέσει ήδη περισσότερους από 500 θανάτους στη Ζάμπια, αναγκάζοντας σήμερα τις αρχές αυτής της χώρας της νότιας Αφρικής να αναβάλουν για μία ακόμη φορά την επαναλειτουργία των σχολείων.

Zambia has delayed school reopening for the second time after cholera kills at least 500 people in the country https://t.co/3grqUaqhVb

Η επανέναρξη των μαθημάτων προβλεπόταν αρχικά για την 8η Ιανουαρίου, όμως την περασμένη εβδομάδα η κυβέρνηση την ανέβαλε για πρώτη φορά για τις 29 Ιανουαρίου. Σήμερα, τη μετέθεσε για τη 12η Φεβρουαρίου λόγω του αυξανόμενου αριθμού των κρουσμάτων χολέρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

❗️WaterAid warns of regional cholera epidemic as cases spread across Southern Africa#Zambia is recording over 400 new cases of cholera a day, with young people especially impacted. Our Regional Director, Robert Kampala comments in our full statement⬇️https://t.co/QgObAuGQfp

— WaterAid Press (@WaterAidPress) January 24, 2024