Η αντιπρόεδρος της Ζάμπιας Μουτάλε Ναλουμάνγκο έκανε γνωστό ότι είναι σώα και αβλαβής μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε, μαζί με άλλα επτά άτομα, στο πλαίσιο της περιοδείας της στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, όπου επρόκειτο να παραστεί σε προεκλογική συγκέντρωση.

🚨 BREAKING 🚨: Republican Vice-President Mutale Nalumango and her entourage have been involved in a helicopter crash in Nakonde. The Veep is fine and has been cleared by medical personnel. #Zambia pic.twitter.com/BKaHVH6rqJ — Choolwe Chibomba (@FirstZambian) July 9, 2026

Στις 13 Αυγούστου στη Ζάμπια θα διεξαχθούν προεδρικές και βουλευτικές εκλογές. Ο απερχόμενος πρόεδρος Χακάιντε Χισιλέμα θεωρείται το μεγάλο φαβορί για μια δεύτερη θητεία στο αξίωμα.

Η Μουτάλε Ναλουμάνγκο, 71 ετών, εξήγησε σε συνέντευξη που παραχώρησε στη διαδικτυακή τηλεόραση Diamond TV, ότι το ελικόπτερο συνετρίβη αμέσως μετά την απογείωσή του από την πόλη Νακόντε.

«Αμέσως μετά την απογείωση, ένα ή δύο λεπτά μετά, συνετρίβη. Ήμασταν οκτώ μέσα και όλοι μας είμαστε καλά», είπε.

Η αντιπρόεδρος υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και, σύμφωνα με την κυβέρνηση, δεν φέρει κανένα τραύμα.

VEEP NALUMANGO SURVIVES HELICOPTER CRASH IN NAKONDE A helicopter believed to be part of Vice President Mutale Nalumango’s entourage has crash-landed in Nakonde District. The Vice President is reported to be safe. She had reportedly just completed a rally in Nakonde when the… pic.twitter.com/VBBvYd1fBX — Diamond Media (@diamondtvzambia) July 9, 2026

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα λευκό ελικόπτερο, πεσμένο στο πλάι, αφού κατά τα φαινόμενα χτύπησε σε δέντρο.

Zambia’s Vice President, Dr. W.K. Mutale Nalumango, escaped unharmed after a Zambia Air Force helicopter carrying her was involved in an accident during take-off in the northern town of Nakonde on Thursday. https://t.co/GP2u5ba5Fw pic.twitter.com/tjwBKObrCh — African Times (@ATNewsSA) July 9, 2026