Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα (1/12), ότι οι δηλώσεις Ανώτατου στρατιωτικού Αξιωματικού του ΝΑΤΟ, ότι η υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στρατιωτική συμμαχία μπορεί να εξετάζει το ενδεχόμενο ενός «προληπτικού πλήγματος», είναι εξαιρετικά ανεύθυνες και συνιστούν μία προσπάθεια που οδηγεί στην κλιμάκωση.

Δηλώσεις για «προληπτικό πλήγμα» από Ανώτατο Αξιωματικό του ΝΑΤΟ

Ο Ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε δήλωσε στην εφημερίδα Financial Times ότι το ΝΑΤΟ εξετάζει το ενδεχόμενο να ενισχύσει την απάντησή του στον υβριδικό πόλεμο που διεξάγεται από την Ρωσία και είπε ότι ένα «προληπτικό πλήγμα» θα μπορούσε να θεωρηθεί μια «αμυντική ενέργεια».

Ζαχάροβα: Σκόπιμες προσπάθειες υπονόμευσης να ξεπεραστεί η ουκρανική κρίση

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, τόνισε ότι οι δηλώσεις εκλήφθηκαν από την Μόσχα ως «ένα άκρως ανεύθυνο βήμα, που δείχνει την ετοιμότητα της συμμαχίας να συνεχίσει να κινείται προς την κλιμάκωση».

«Βλέπουμε σε αυτό μια σκόπιμη προσπάθεια να υπονομευθούν οι προσπάθειες να ξεπεραστεί η ουκρανική κρίση», δήλωσε η Ζαχάροβα. «Όσοι κάνουν τέτοιες δηλώσεις θα πρέπει να γνωρίζουν τους κινδύνους και τις πιθανές συνέπειες, και για τα ίδια τα μέλη της συμμαχίας», υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ