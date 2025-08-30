«Οι δηλώσεις του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς ότι η Ρωσία παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις της Γερμανίας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι «κάτι που πρέπει να εξετάσουν οι ψυχίατροι», δήλωσε την Κυριακή η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα στο πρακτορείο TASS.

Οι δηλώσεις της ήρθαν ως απάντηση στη δήλωση του Μερτς ότι η Γερμανία βρίσκεται ουσιαστικά «σε σύγκρουση» με τη Ρωσία, επειδή η Μόσχα αποσταθεροποιεί τη χώρα και διεξάγει επιχειρήσεις χειραγώγησης στα κοινωνικά δίκτυα.

«Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να εξετάσουν οι ψυχίατροι: Η Γερμανία εξοπλίζει το νεοναζιστικό καθεστώς στο Κίεβο εδώ και τρία χρόνια με όπλα, συμπεριλαμβανομένου βαρέος στρατιωτικού εξοπλισμού, και τώρα ξαφνικά ανησυχούν για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε σαρκαστικά η Ζαχάροβα.