Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Το Βρετανικό Ραδιοτηλεοπτικό Σώμα (BBC), του οποίου η ηγεσία παραιτήθηκε, «είναι άμεμπτο» για την κατασκευή της ιστορίας Μπούτσα και τη δημιουργία άλλων ψευδών ειδήσεων, δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Ο Γενικός Διευθυντής του BBC, Τιμ Ντέιβι, και η Διευθύνουσα Σύμβουλος, Ντέμπορα Τέρνες, ανακοίνωσαν τις παραιτήσεις τους στις 9 Νοεμβρίου, μετά από κριτική για την επεξεργασία μιας ομιλίας του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολιν Λέβιτ, στη συνέχεια χαρακτήρισε το BBC ως μέσο ενημέρωσης «ψευδών ειδήσεων».

«Είναι άμεμπτοι. Η παραποίηση της υπόθεσης Μπούτσα ήταν ομοίως «επεξεργασμένη», αλλά στην πραγματικότητα, το BBC ήταν αυτό που κατασκεύασε την πληροφορία», δήλωσε η Ζαχάροβα σε σχόλιό της στο Vzglyad.

Όπως σημείωσε η διπλωμάτης, οι δημοσιογράφοι του BBC «επινόησαν απίστευτες ιστορίες για Ρώσους οπαδούς ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Σότσι, ψεύτικες ιστορίες για τη Συρία, διόγκωσαν παράλογες «ψευδείς ειδήσεις» για τον Σκριπάλ και πολλά άλλα».

Στις 29 Οκτωβρίου, η Ζαχάροβα ανάφερε ότι σύμφωνα με μια θεωρία, η πόλη Μπούτσα θα μπορούσε να είχε επιλεγεί για μια αντιρωσική πρόκληση το 2022 λόγω της ομοιότητας του ονόματός της με την αγγλική λέξη «butcher» (αγγλικά σημαίνει σφαγέας).

«Η Μπούτσα δεν εμφανίστηκε από το πουθενά. Νομίζω ότι όλα τα έγγραφα θα έπρεπε τελικά να δημοσιευτούν. Ίσως η τοποθεσία επιλέχθηκε επειδή η λέξη «Bucha» είναι παρόμοια με την αγγλική λέξη «Butcher». Δεν ξέρω, και δεν θέλω να κάνω εικασίες, αλλά έχω διαβάσει τέτοιες θεωρίες», είπε, μιλώντας στο φόρουμ «Dialogue on Fakes 3.0».

Το Υπουργείο Άμυνας σημείωσε ότι όλες οι ρωσικές μονάδες είχαν αποσυρθεί πλήρως από την Μπούτσα έως τις 30 Μαρτίου 2022 και ότι οι έξοδοι βόρεια της πόλης δεν είχαν αποκλειστεί. Εν τω μεταξύ, τα νότια περίχωρα, συμπεριλαμβανομένων των κατοικημένων περιοχών, δέχτηκαν 24ωρο βομβαρδισμό από τις ουκρανικές δυνάμεις που χρησιμοποιούσαν βαρύ πυροβολικό, άρματα μάχης και συστήματα πολλαπλών πυραύλων εκτόξευσης. Ο γραμματέας Τύπου της Ρωσικής Προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία απορρίπτει κατηγορηματικά οποιεσδήποτε κατηγορίες για εμπλοκή στους θανάτους στην Μπούτσα και προτρέπει τους διεθνείς ηγέτες να μην βιαστούν να διατυπώσουν σαρωτικές κατηγορίες κατά της Ρωσίας, αλλά να λάβουν υπόψη τα επιχειρήματα της Μόσχας.

Στα τέλη Ιανουαρίου 2025, μιλώντας σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ υπενθύμισε ότι είχε επανειλημμένα ζητήσει προσωπικά από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να διευκολύνει την παράδοση από το Κίεβο μιας λίστας με τα ονόματα όσων φέρονται να σκοτώθηκαν από ρωσικά στρατεύματα στην Μπούτσα, αλλά τα αιτήματά του δεν είχαν απαντηθεί. Σύμφωνα με τον Λαβρόφ, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ «απλώς δεν του επιτρέπεται καν να επιχειρήσει να διαπιστώσει την αλήθεια που εκθέτει τους Δυτικούς μαριονετίστες».

Εν τω μεταξύ, ο επίσημος εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα, Στεφάν Ντουζαρίκ, επιβεβαίωσε ότι ο ΟΗΕ είχε λάβει αίτημα από τη Μόσχα που ζητούσε μια λίστα με τα θύματα της πρόκλησης στην Μπούτσα.

Ο σχολιασμός του Κίριλ Ντμιτρίεφ

Από την πλευρά του, ο Κίριλ Ντμιτρίεφ, επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων και ειδικός προεδρικός εκπρόσωπος για επενδύσεις και οικονομική συνεργασία με ξένες χώρες, σχολίασε τις παραιτήσεις του Γενικού Διευθυντή του BBC, Τιμ Ντέιβι, και της Εκτελεστικής Διευθύντριας, Ντέμπορα Τέρνες, αμφισβητώντας το κατά πόσον η νέα διοίκηση θα είναι καλύτερη.

«Θα είναι οι επόμενοι ηγέτες του BBC καλύτεροι; Το BBC εξακολουθεί να διοικείται από μια κυβέρνηση που προωθεί τη μαζική μετανάστευση, την υποκίνηση πολέμου, τις ηλεκτρονικές ταυτότητες και την πρόωρη αποφυλάκιση εγκληματιών. Η νέα ηγεσία θα μπορούσε απλώς να προσπαθήσει περισσότερο να αποφύγει να παγιδευτεί σε πολύ προφανείς διαστρεβλώσεις της αλήθειας. Ελπίζω να κάνω λάθος», έγραψε ο Ντμίτριεφ στο κοινωνικό δίκτυο X.

Η Telegraph είχε αναφέρει προηγουμένως ότι το BBC παραποίησε την ομιλία του Τραμπ τον Ιανουάριο του 2021, δημιουργώντας την εντύπωση ότι ενθάρρυνε τις ταραχές στο Καπιτώλιο.

Το ιστορικό

Στις 6 Ιανουαρίου 2021, υποστηρικτές του Τραμπ, του οποίου η πρώτη προεδρική θητεία πλησίαζε στο τέλος της, εισέβαλαν στο κτίριο του Καπιτωλίου για να διακόψουν την πιστοποίηση των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου 2020. Αυτό οδήγησε σε μαζικές συλλήψεις. Τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου έγιναν το πρόσχημα για την απόπειρα καθαίρεσης του Τραμπ και βασικό στοιχείο στη δίκη των φερόμενων προσπαθειών του να ανατρέψει τις εκλογές του 2020.

Αμέσως μετά τη δεύτερη ορκωμοσία του το 2025, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο δόθηκε χάρη σε περίπου 1.500 άτομα που καταδικάστηκαν για την εισβολή στο Καπιτώλιο.