Η Ρωσία δήλωσε σήμερα (27/11), ότι μια ένταξη της Ουκρανίας, στην υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ, θα ήταν απαράδεκτη για τη Μόσχα.

Απειλή για τη Ρωσία η επέκταση του ΝΑΤΟ

«Για εμάς, η απειλή είναι ακόμη η επέκταση του ΝΑΤΟ», δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Μόσχα η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. «Η επιθυμία του ΝΑΤΟ να θέσει την Ουκρανία στην τροχιά του, παραμένει απειλή για εμάς».

«Το να γίνει μέλος αυτή η χώρα μιας επιθετικής στρατιωτικής συμμαχίας που έχει δηλώσει ότι η Ρωσία είναι στόχος της, αποκαλώντας την απειλή ασφαλείας σε όλα τα επιχειρησιακά περιβάλλοντα, είναι απαράδεκτο για εμάς».

Η απαίτηση του Πούτιν για να τελειώσει ο πόλεμος

Ένας από τους κεντρικής σημασίας όρους του Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, προκειμένου να τελειώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, είναι η απαίτηση οι Δυτικοί ηγέτες να υποσχεθούν ότι η Ουκρανία δεν θα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, όπως μετέδωσε το Ρόιτερς.

Στη Σύνοδο Κορυφής του Βουκουρεστίου το 2008, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ συμφώνησαν πως η Ουκρανία και η Γεωργία θα γίνονταν μια μέρα μέλη της συμμαχίας. Το 2009, η Ουκρανία τροποποίησε το Σύνταγμά της, δεσμευόμενη στον δρόμο προς την πλήρη ένταξη στο ΝΑΤΟ, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Τραμπ έχει πει ότι η Ουκρανία δεν θα μπει στο ΝΑΤΟ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έχει πει ότι η προηγούμενη υποστήριξη των ΗΠΑ σε μια ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, ήταν ένας λόγος για τον οποίο ξέσπασε ο πόλεμος και έχει πει ότι η Ουκρανία δεν θα γίνει μέλος της Συμμαχίας.

Στο κείμενο του ειρηνευτικού Σχεδίου 28 Σημείων για την Ουκρανία, το σημείο 7 αναφέρει: «Η Ουκρανία αποδέχεται να περιλάβει στο Σύνταγμά της τον όρο ότι δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, και το ΝΑΤΟ αποδέχεται να περιλάβει στο καταστατικό του πρόβλεψη που θα διευκρινίζει ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στη Συμμαχία στο μέλλον».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ