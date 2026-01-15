Το σχέδιο της Βρετανίας να βοηθήσει την Ουκρανία να αναπτύξει το βαλλιστικό πύραυλο Nightfall δεν συνιστά ένα βήμα προς την κατεύθυνση της ειρήνης, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Τι έχει ανακοινώσει η Βρετανία για το σχέδιο ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων

Η Βρετανία έχει ανακοινώσει ένα σχέδιο ταχείας ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων εδάφους για την Ουκρανία με σκοπό να βοηθήσει τις πολεμικές της προσπάθειες ενάντια στην Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ