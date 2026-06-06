Θετικές εξελίξεις καταγράφονται στο μέτωπο της ασφάλειας των πυρηνικών υποδομών στην Ουκρανία, καθώς αποκαταστάθηκε η σταθερή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε έναν από τους πιο κρίσιμους σταθμούς της Ευρώπης.

Πιο συγκεκριμένα, η διοίκηση του πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπορίζια, η οποία έχει διοριστεί από τη Μόσχα, έκανε γνωστό ότι ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές παρεμβάσεις για την επαναλειτουργία της στρατηγικής γραμμής Ferrosplavnaya-1.

Η συγκεκριμένη γραμμή είναι ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία του σταθμού, καθώς εξασφαλίζει την απαραίτητη ηλεκτρική τροφοδοσία για τη λειτουργία της ενεργειακής μονάδας.

«Όλα τα συστήματα και ο εξοπλισμός στο ZNPP λειτουργούν ομαλά», ανέφερε η διοίκηση μέσω του καναλιού της στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Μία προσωρινή τοπική εκεχειρία υπό τη διαμεσολάβηση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΔΥΑΕ) είχε ανακοινωθεί χθες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επισκευή της ενεργειακής γραμμής.