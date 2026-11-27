Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε την Πέμπτη πως έχει διαβουλεύσεις με τη Μόσχα και το Κίεβο προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για κατάπαυση του πυρός γύρω από τον πυρηνικό σταθμό στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας, ο οποίος βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων.

Εξαιτίας πληγμάτων στην περιοχή, ο πυρηνικός σταθμός έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Παρότι οι έξι αντιδραστήρες του σταθμού είναι κλειστοί, απαιτείται ενέργεια προκειμένου να ψύχονται για λόγους ασφαλείας. Επί του παρόντος, αυτό εξαρτάται από τις γεννήτριες ντίζελ που διαθέτει ο σταθμός για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

«Καλώ τις δύο πλευρές να συνεργαστούν εποικοδομητικά με τον ΔΟΑΕ, ώστε να σταματήσουν οι στρατιωτικές δραστηριότητες κατά ηλεκτροπαραγωγικών υποδομών, να διευκολυνθεί η επισκευή της γραμμής Ferosplavna-1 και να αποκατασταθεί η εξωτερική γραμμή ηλεκτροδότησης του σταθμού», ανέφερε ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι.

«Απευθύνω εκ νέου έκκληση για τον τερματισμό των στρατιωτικών δραστηριοτήτων κοντά σε όλες τις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Όπως έχω δηλώσει και στο παρελθόν: κανείς δεν ωφελείται από μια πυρηνική καταστροφή», υπογράμμισε.