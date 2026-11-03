Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από πλήγμα ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) σε αυτοκίνητο, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τη ρωσική διοίκηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια. Ένα από τα θύματα ήταν γυναίκα που εργαζόταν στις πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Αν και το ακριβές σημείο του συμβάντος δεν δημοσιοποιήθηκε, οι εκπρόσωποι των εγκαταστάσεων χαρακτήρισαν το περιστατικό πράξη «στοχευμένης τρομοκρατίας» ενάντια σε πολίτες. Παράλληλα, σημείωσαν ότι πρόκειται για τον τρίτο εργαζόμενο που χάνει τη ζωή του μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό των νεκρών υπαλλήλων στους δεκατρείς από τον περασμένο Απρίλιο.

Το εργοστάσιο της Ζαπορίζια, το μεγαλύτερο πυρηνικό συγκρότημα στην Ευρώπη, βρίσκεται υπό ρωσικό στρατιωτικό έλεγχο ήδη από τον Μάρτιο του 2022, τις πρώτες κιόλας εβδομάδες του πολέμου. Όλο αυτό το διάστημα, Μόσχα και Κίεβο ανταλλάσσουν συνεχώς πυρά και ευθύνες για χτυπήματα στην ευρύτερη περιοχή, πυροδοτώντας διεθνείς ανησυχίες για ένα ενδεχόμενο πυρηνικό ατύχημα.

Η στάση του ΔΟΑΕ και τα προηγούμενα περιστατικά

Οι επιθέσεις κατά του προσωπικού του σταθμού δεν αποτελούν μεμονωμένο φαινόμενο. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) επιβεβαίωσε την απώλεια άλλου ενός στελέχους της εγκατάστασης από drone. Ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού, Ραφαέλ Γκρόσι, απευθύνει συστηματικά αυστηρές συστάσεις προς τις δύο πλευρές για αποφυγή ενεργειών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του σταθμού.

Ανάλογο περιστατικό είχε σημειωθεί και τον Ιούλιο, όταν η ρωσική κρατική εταιρεία Rosatom ανακοίνωσε τον θάνατο του αρχιμηχανικού του εργοστασίου σε επίθεση με drone πλησίον του συγκροτήματος.