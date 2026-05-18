Σε κρίσιμη καμπή φαίνεται πως βρίσκεται η κατάσταση γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στη νοτιανατολική Ουκρανία, με τη ρωσική πλευρά να προειδοποιεί για σοβαρούς κινδύνους λόγω των εντεινόμενων στρατιωτικών πληγμάτων στην περιοχή.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν τα ρωσικά κρατικά ειδησεογραφικά πρακτορεία, ο επικεφαλής της ρωσικής κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας Rosatom, Αλεξέι Λιχατσόφ, ισχυρίστηκε ότι οι συνεχιζόμενες επιθέσεις οδηγούν την κατάσταση ταχέως σε ένα «σημείο χωρίς επιστροφή».

Όπως μετέδωσε χαρακτηριστικά το πρακτορείο TASS, ο Ρώσος αξιωματούχος υπογράμμισε παράλληλα ότι στις εγκαταστάσεις του σταθμού, ο οποίος παραμένει υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων, βρίσκονται αποθηκευμένοι περίπου 2.600 τόνοι πυρηνικού καυσίμου, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής.