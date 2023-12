Η εταιρεία Zara εκφράζει την λύπη της για την παρανόηση που δημιούργησε η διαφημιστική εκστρατεία με τις ακρωτηριασμένες κούκλες και τα αγάλματα τυλιγμένα στα λευκά, κάτι που προκάλεσε ορισμένους φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές για μποϊκοτάζ.

«Δυστυχώς, ορισμένοι πελάτες αισθάνθηκαν προσβεβλημένοι από τις εικόνες αυτές, που τώρα απομακρύνθηκαν, και είδαν σε αυτές κάτι που δεν έχει σχέση με τις προθέσεις της δημιουργίας τους», αναφέρεται σε μήνυμα που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της Zara στο Instagram.

Χιλιάδες σχόλια αναρτήθηκαν στον λογαριασμό, σχετικά με τις φωτογραφίες της διαφημιστικής εκστρατείας, με πολλά από αυτά να συνοδεύονταν από παλαιστινιακές σημαίες, ενώ το #BoycottZara έγινε viral στο Twitter (Χ).

For those who do not understand Arabic, it says “Khara” , which means p00p! And that’s exactly what #Zara is! #BoycottZara pic.twitter.com/2zpCpquSlS

— Rania (@umyaznemo) December 12, 2023