Την ανάγκη για βοήθεια από τους συμμάχους της Ουκρανίας γύρω από την αεράμυνα της χώρας, σημείωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσι, με τον πρόεδρο της χώρας να αναφέρεται σε νέες ρωσικές επιθέσεις που έχουν ενταθεί τις τελευταίες ώρες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι οι αεροπορικές επιδρομές της Ρωσίας στην Ουκρανία γίνονται πιο θρασείς μετά από μια ακόμη ημέρα επαναλαμβανόμενων επιθέσεων.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανέφερε δεκάδες ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας κατά τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι σήμερα, με μια σπάνια επίθεση το απόγευμα να αναγκάζει τους κατοίκους του Κιέβου να μείνουν στα υπόγεια και σε καταφύγια.

«Χθες το βράδυ πετούσαν 150 drones, σήμερα το πρωί – περισσότερα από 50, το βράδυ – δεκάδες περισσότερα», είπε ο Ζελένσκι.

Πρόσθεσε ότι οι επιθέσεις δείχνουν «την κατάφωρη αδιαφορία της Ρωσίας για όλα όσα κάνει ο κόσμος για να σταματήσει τον πόλεμο».