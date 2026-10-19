Νέους τριγμούς στις σχέσεις Κιέβου και Ουάσιγκτον προκαλεί η δημόσια τοποθέτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχετικά με τη ροή της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας επεσήμανε ότι παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στην παράδοση κρίσιμου στρατιωτικού υλικού, το οποίο θεωρείται απόλυτα αναγκαίο για την προστασία της χώρας απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις.

Στο στόχαστρο το αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας

Μέσα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ουκρανός Πρόεδρος υπέδειξε ευθέως το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών ως υπεύθυνο για τις καθυστερήσεις στη μεταφορά των ζωτικών αυτών προμηθειών. Ο ίδιος εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τους βραδείς ρυθμούς με τους οποίους προχωρούν οι διαδικασίες παράδοσης του εξοπλισμού στο μέτωπο.

Ανεφάρμοστες παραμένουν οι συμφωνίες για την αεράμυνα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, υπογραμμίζοντας πως μια σειρά από πολιτικές συμφωνίες που είχαν επιτευχθεί για το ζήτημα αυτό δεν έχουν, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, μετουσιωθεί σε πράξη. Η εξέλιξη αυτή αφήνει εκτεθειμένες τις ουκρανικές υποδομές, την ώρα που οι ανάγκες θωράκισης του εναέριου χώρου του κράτους, παραμένουν επιτακτικές.

Ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα δήλωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει «εμπόδια» στην απόκτηση πυραύλων αναχαίτισης που είναι κρίσιμης σημασίας για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους. Ο ίδιος δεν ανέφερε περισσότερες λεπτομέρειες στη δήλωσή του που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ.

«Η μείωση των εσόδων της Ρωσίας από τον πόλεμο και η διασφάλιση της αδιάλειπτης παράδοσης συστημάτων αεροπορικής άμυνας και συστημάτων αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων, πρέπει να αντιμετωπιστούν ως επείγουσες και αλληλένδετες προτεραιότητες», πρόσθεσε ο Σιμπίχα.