Έντονο προβληματισμό και απογοήτευση για τη μεταβολή της στάσης των ΗΠΑ εξέφρασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μιλώντας στην εκπομπή Uncensored και τον Βρετανό δημοσιογράφο Πιρς Μόργκαν, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας αναφέρθηκε στις αυξανόμενες πιέσεις που δέχεται από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και στις νεότερες εξελίξεις σχετικά με τη συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας για τους ενεργειακούς πόρους.

«Δεν πουλάμε τη χώρα μας» – Το αίσθημα προδοσίας και η στάση ουδετερότητας

Κληθείς να σχολιάσει τις πρόσφατες εξελίξεις και τις επικρίσεις που δέχεται, ο Ουκρανός ηγέτης δεν έκρυψε την πικρία του, παραδεχόμενος πως αισθάνεται προδομένος. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σύνθετη φύση της κατάστασης, επισημαίνοντας: «Όταν βρισκόμαστε στο επίκεντρο, οφείλουμε να διατηρήσουμε σταθερή τη θέση μας. Πρόκειται για την ίδια την πατρίδα μας και δεν τη διαπραγματευόμαστε. Για εμάς, αυτός ο αγώνας δεν αποτελεί μια επιχειρηματική συμφωνία, αλλά την ίδια μας τη ζωή».

Παράλληλα, χαρακτήρισε ιδιαίτερα οδυνηρή την απόφαση του Αμερικανού προέδρου να τηρεί στάση που ευνοεί τη ρωσική πλευρά, συμπληρώνοντας πως είναι λυπηρό για την Ουκρανία να χάνει έναν τόσο καθοριστικό σύμμαχο. «Δεν ευθυνόμαστε εμείς για αυτή την εξέλιξη. Ωστόσο, δεν έχουμε το περιθώριο να φανούμε αδύναμοι, καθώς διακυβεύεται η επιβίωσή μας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Zelensky: It’s a pity that we are losing a strong partner. Piers Morgan: You think you’re losing America? Zelensky: Yeah, but not because of us. We can’t be weak. https://t.co/3gUrChOVml — Clash Report (@clashreport) October 14, 2026

Διπλωματικός πυρετός στο Λονδίνο και προβλήματα στη συνεργασία

Στο περιθώριο της παρουσίας του στη βρετανική πρωτεύουσα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε διαδοχικές συναντήσεις με τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ στην Ντάουνινγκ Στριτ, ενώ έγινε δεκτός και από τον βασιλιά Κάρολο στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Κατά τις συνομιλίες του με τον Βρετανό πρωθυπουργό, ο Ουκρανός πρόεδρος στάθηκε στις απρόβλεπτες δυσκολίες που προέκυψαν το τελευταίο διάστημα, κάνοντας ειδική αναφορά στα ζητήματα του δικτύου Starlink και την ανταλλαγή κρίσιμων πληροφοριών. Όπως ανέφερε, τέτοιου είδους αιφνιδιασμοί υπονομεύουν την ουσιαστική συνεργασία, την στιγμή που η χώρα του επιζητά απόλυτη ειλικρίνεια και διαφάνεια με τους εταίρους της.

Πρωτοβουλία της Βρετανίας για αποκατάσταση των ισορροπιών

Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, απευθυνόμενος σε μέλη του κοινοβουλίου, διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του θα αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο, καταβάλλοντας προσπάθειες για την εξομάλυνση των σχεσιακών αναταράξεων μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον.