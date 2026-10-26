Την έντονη ανησυχία του για τις χρονικές καθυστερήσεις στην παράδοση κρίσιμου δυτικού στρατιωτικού υλικού εξέφρασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την ώρα που το ενεργειακό δίκτυο και τα αστικά κέντρα της χώρας του δέχονται αλλεπάλληλα χτυπήματα.

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Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, το Κίεβο περιμένει εδώ και σχεδόν έναν μήνα τη σχετική υπογραφή από την ηγεσία του αμερικανικού Πενταγώνου, προκειμένου να αποδεσμευτούν νέες παρτίδες πυραύλων για τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot. Πρόκειται για πυρομαχικά καθοριστικής σημασίας, καθώς αποτελούν τη βασική ασπίδα της χώρας απέναντι στα βαλλιστικά πλήγματα.

«Σε γενικές γραμμές, περιμένουμε περίπου έναν μήνα την έγκριση του κ. Χέγκσεθ για τους πυραύλους για τα συστήματα Patriot και NASAMS. Έδωσα οδηγίες στην ομάδα μας να θέσουν το θέμα αυτό στην αμερικανική πλευρά για μία ακόμη φορά», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Ουκρανός ηγέτης έχει επανειλημμένα καλέσει τις ΗΠΑ, οι οποίες προμηθεύουν πυραύλους που αγοράζονται από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ στο πλαίσιο του προγράμματος PURL( Κατάλογος προτεραιοτήτων για την Ουκρανία- Prioritised Ukraine Requirements List) , να επισπεύσουν τις αποστολές ενόψει του χειμώνα.

Σημειώνεται πως την περασμένη εβδομάδα , ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο παραδέχθηκε ότι μια παρτίδα πυραύλων αναχαίτισης μπορεί να μην έχουν αποσταλεί, αλλά δήλωσε ότι η καθυστέρηση δεν οφείλονταν σε πολιτικούς λόγους.

Οι καθυστερημένες αποστολές των πυραύλων προστέθηκαν στις εντάσεις που προκλήθηκαν μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ, μετά την συμφωνία που ανακοίνωσε ότι σύναψε με την Ρωσία για το ντίζελ ο πρόεδρος Ντόνλαντ Τραμπ ο οποίος επέκρινε τον Ζελένσκι για την απροθυμία του να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι σε κάποιο βαθμό διαπίστωσε κενά σε σχέση με τις πληροφορίες που λαμβάνει από τις ΗΠΑ για τις πυραυλικές επιθέσεις της Ρωσίας. Ανέφερε επίσης ότι η στρατιωτική έκδοση του δορυφορικού συστήματος Starlink (Starshield) είχε μειώσει την ισχύ του επί μέρες, διαταράσσοντας τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και την λειτουργία της αντιαεροπορικής άμυνας.