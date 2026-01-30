Έτοιμος για μια συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι δεν αποδέχεται να γίνει στη Μόσχα και αντιπρότεινε στον Ρώσο πρόεδρο να έρθει στο Κίεβο, «αν τολμά».

«Τον προσκαλώ δημόσια, αν τολμήσει, φυσικά», είπε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος. Τόνισε, επίσης, ότι δεν θα συναντούσε τον Πούτιν στη Λευκορωσία, μια χώρα με ισχυρούς δεσμούς με το Κρεμλίνο. Εν συνεχεία, πρόσθεσε ότι μια τελική συμφωνία για ένα ειρηνευτικό σχέδιο μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε μια σύνοδο ηγετών.

Την Πέμπτη (29/1) ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, είχε αποκαλύψει ότι η Ρωσία είχε απευθύνει πρόσκληση προς τον πρόεδρο της Ουκρανίας να μεταβεί στη Μόσχα για συνομιλίες.

Ο Ζελένσκι είχε απορρίψει και πέρυσι μια παρόμοια πρόταση, προτείνοντας στον Βλαντίμιρ Πούτιν να έρθει εκείνος στο Κίεβο.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου επί θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε με τη σειρά του ότι οποιαδήποτε μελλοντική συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη.