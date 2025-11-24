Δραματικές είναι οι εξελίξεις στην Ουκρανία, μετά τον νέο γύρο διαβουλεύσεων με στόχο με τη συμφωνία ειρήνευσης και τον τερματισμό του πολέμου.

Συγκρατημένα αισιόδοξος εμφανίζεται ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τις συζητήσεις που διεξήχθησαν στην Γενεύη.

Σε μήνυμά του μετά την επιστροφή της ουκρανικής αντιπροσωπείας, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι υπάρχουν ακόμη ζητήματα προς επίλυση προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό κείμενο.

Όπως τόνισε τα κρίσιμα ζητήματα θα τεθούν στο τραπέζι σε συζήτηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Ουκρανία δεν θα αποτελέσει ποτέ εμπόδιο για την ειρήνη – αυτή είναι η αρχή μας, η κοινή μας αρχή, και εκατομμύρια Ουκρανοί προσδοκούν και αξίζουν μια αξιοπρεπή ειρήνη» επισήμανε.

Η ανάρτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σήμερα η αντιπροσωπεία μας επέστρεψε από τη Γενεύη μετά από διαπραγματεύσεις με την αμερικανική πλευρά και τους ευρωπαίους εταίρους, και τώρα ο κατάλογος των απαραίτητων βημάτων για τον τερματισμό του πολέμου μπορεί να καταστεί λειτουργικός.

Προς το παρόν, μετά τη Γενεύη, τα σημεία είναι λιγότερα, δεν είναι πλέον 28, και πολλά σωστά έχουν ληφθεί υπόψη σε αυτό το πλαίσιο. Υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα που πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί – κάτι που δεν είναι εύκολο – για να καταλήξουμε στο τελικό κείμενο, και πρέπει να τα κάνουμε όλα με αξιοπρέπεια. Εκτιμούμε το γεγονός ότι η πλειοψηφία του κόσμου είναι έτοιμη να μας βοηθήσει και ότι η αμερικανική πλευρά έχει μια εποικοδομητική στάση. Ουσιαστικά, χθες όλη την ημέρα γίνονταν συναντήσεις, ήταν μια δύσκολη, εξαιρετικά λεπτομερής δουλειά.

Η ομάδα μας παρουσίασε σήμερα το νέο σχέδιο μέτρων, και αυτή είναι πραγματικά η σωστή προσέγγιση – τα κρίσιμα θέματα θα τα συζητήσω με τον Πρόεδρο Τραμπ. Η Ουκρανία δεν θα αποτελέσει ποτέ εμπόδιο για την ειρήνη – αυτή είναι η αρχή μας, η κοινή μας αρχή, και εκατομμύρια Ουκρανοί προσδοκούν και αξίζουν μια αξιοπρεπή ειρήνη. Θα κάνουμε τα πάντα για αυτό, είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Αναθεωρημένο το σχέδιο ειρήνευσης Τραμπ

Όπως μετέδωσε το SkyNews, ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντήσει τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ηγείτο των συνομιλιών στη Γενεύη.

Την Κυριακή, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι συνομιλίες ήταν «πολύ αξιόλογες» και ότι ήταν η πιο παραγωγική μέρα «εδώ και πολύ καιρό».

«Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι μπορούμε να πετύχουμε κάτι», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, τη Δευτέρα οι Financial Times μετέδωσαν ότι τα 28 σημεία του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ είχαν γίνει 19.

Όπως μετέδωσε ο Guardian, το Κίεβο τροποποίησε σημαντικά το «ειρηνευτικό σχέδιο» των ΗΠΑ, αφαιρώντας τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Ρωσίας, όπως δήλωσαν πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με το Skynews, που επικαλείται Ουκρανούς διαπραγματευτές, το αρχικό σχέδιο των 28 σημείων «πλέον δεν υπάρχει». Το βρετανικό μέσο απαριθμεί ένα προς ένα τα 19 σημεία της αναθεωρημένης εκδοχής, τα βασικότερα από τα οποία είναι:

– Παύση των εχθροπραξιών στα σημερινά μέτωπα, αφήνοντας ανοιχτές τις συζητήσεις για το εδαφικό ζήτημα για αργότερα, σε αντίθεση με το αρχικό σχέδιο που προέβλεπε απόσυρση των Ουκρανών από σημεία που προς το παρόν ελέγχει.

– Εγγύηση ασφάλειας των ΗΠΑ για την Ουκρανία, στο πρότυπο του ΝΑΤΟ.

– Περιορισμός του ουκρανικού στρατού σε 800.000 άνδρες εν καιρώ ειρήνης, αντί για 600.000 που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο.