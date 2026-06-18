«Η επίθεση εναντίον διυλιστηρίου στη Μόσχα είναι μια εντελώς δικαιολογημένη απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις», δήλωσε σήμερα 18 Ιουνίου ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αφού οι ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν τη μεγαλύτερη εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια επίθεσή τους με drones εναντίον της πρωτεύουσας της Ρωσίας.

Στη διάρκεια της Τετάρτης προς Πέμπτη η Ουκρανία εξαπέλυσε “μεγάλης κλίμακας” επίθεση εναντίον της Μόσχας, με πολλά βλήματα να πλήττουν διυλιστήριο για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν.

Φλόγες και πυκνός καπνός φαινόταν πάνω από τη νοτιοανατολική συνοικία Καπότνια της Μόσχας, όπου βρίσκεται διυλιστήριο, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Από την πλευρά του ο Ζελένσκι έκρινε με ανάρτησή του στο Telegram ότι «η επίθεση αυτή αποτελεί μια εντελώς δικαιολογημένη απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις εναντίον των πόλεων και των κοινοτήτων μας και ένα ακόμη σημαντικό αποτέλεσμα του έργου των στρατιωτών μας εναντίον των υποδομών που υποστηρίζουν την πολεμική μηχανή της Ρωσίας».

Πρόσθεσε εξάλλου ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν στόχους στη ρωσική περιφέρεια Ροστόφ και σε περιοχές της Ουκρανίας που ελέγχονται από τον ρωσικό στρατό.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της Ροστόφ, τον Γιούρι Σλιούσαρ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε εμπορικούς χώρους από επίθεση με drones. Ο Σλιούσαρ πρόσθεσε ότι τρένο υπέστη ζημιές έπειτα από επίθεση ουκρανικών drones στην πόλη Γκούκοβο, ενώ τόνισε ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας εξακολουθούν να απωθούν επιθέσεις.

Από την πλευρά του το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι 555 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν την ώρα που βρίσκονταν πάνω από διάφορες περιφέρειες της χώρας, ενώ ο Σομπιάνιν επεσήμανε ότι περίπου 180 drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα καταρρίφθηκαν.

Το αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο, το πιο πολυσύχναστο της Μόσχας, ανέστειλε τις πτήσεις και απομάκρυνε τους ανθρώπους από τους χώρους του, σύμφωνα με ανακοίνωσή του. Λίγη ώρα αργότερα ήρε τους περιορισμούς.

Το διυλιστήριο στην Καπότνια είχε γίνει εκ νέου στόχος ουκρανικής επίθεσης την Τρίτη.

Η μεγαλύτερη επίθεση εδώ και δύο χρόνια

Όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο TASS, αυτή είναι η μεγαλύτερη επίθεση που έχει εξαπολύσει η Ουκρανία εναντίον της Μόσχας εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια.

Εξάλλου σημειώθηκε την ώρα που ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποδέχεται από χθες Τετάρτη το βράδυ ηγέτες χωρών της Ασίας για μια διήμερη σύνοδο Ρωσίας- ASEAN (Ένωση Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας) στο Καζάν, περίπου 700 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας.

Στη σύνοδο συμμετέχουν οι πρωθυπουργοί της Ταϊλάνδης, του Βιετνάμ, της Καμπότζης, του Λάος, της Μαλαισίας και της Σιγκαπούρης όπως και ο πρόεδρος των Φιλιππίνων Φερντινάντ Μάρκος Τζούνιορ.

Η Ρωσία συνεχίζει να πλήττει σχεδόν καθημερινά την Ουκρανία, περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της σύγκρουσης, της φονικότερης στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, για την οποία μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει διπλωματική διέξοδος.

Η Ουκρανία έχει επίσης εντείνει τα πλήγματά της στο ρωσικό έδαφος, συχνά πολύ μακριά από τα σύνορα, στοχεύοντας ιδιαίτερα υποδομές μεταφοράς και αποθήκευσης υδρογονανθράκων, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την ικανότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί την πολεμική της προσπάθεια.

Η Ρωσία, η τρίτη μεγαλύτερη παραγωγός πετρελαίου παγκοσμίως και μεγάλη εξαγωγός, αναμένεται να εισάγει καύσιμα μέσω θαλάσσης αυτόν τον μήνα καθώς προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που προκλήθηκαν από τις μαζικές επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον διυλιστηρίων της, σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας.

Η ρωσική οικονομία είναι αντιμέτωπη με υψηλό πληθωρισμό, έλλειψη εργατικών χεριών και αυξημένο κόστος δανεισμού.

Στο μεταξύ χθες Τετάρτη ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνομίλησε με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ και τον Γάλλο Εμανουέλ Μακρόν, όπως και άλλους ηγέτες, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7 στη Γαλλία. Τη χαρακτήρισε μια “συντονιστική συνομιλία” προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.

Ο Τραμπ εκτίμησε χθες ότι η Ρωσία χάνει περισσότερους στρατιώτες από την Ουκρανία, αφού δήλωσε ότι τόσο ο Ζελένσκι όσο και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν φαίνεται να είναι ανοικτοί να κάνουν κάτι για τον πόλεμο.

Ο Πούτιν δεν συζήτησε το ενδεχόμενο συνάντησής του με τον Ζελένσκι στην τελευταία τηλεφωνική του επικοινωνία του με τον Τραμπ, σχολίασε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα το Κρεμλίνο.