Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία έχει δεχθεί 11 αιτήματα από χώρες που γειτονεύουν με το Ιράν, αλλά και από ευρωπαϊκά κράτη καθώς και τις Ηνωμένες Πολιτείες, για παροχή υποστήριξης σε θέματα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, τα αιτήματα αφορούν κυρίως την προμήθεια drones αναχαίτισης, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, αλλά και εκπαίδευση προσωπικού.

Σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram, μετά από συνάντηση με υψηλόβαθμους στρατιωτικούς και κυβερνητικούς αξιωματούχους, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι εξετάστηκαν αναλυτικά οι ανάγκες των χωρών για συνεργασία στον τομέα της άμυνας απέναντι στα ιρανικής προέλευσης drones τύπου Shahed drone family.

«Εξετάσαμε λεπτομερώς τα αιτήματα των χωρών για ασφαλή υποστήριξη από την πλευρά μας στην αντιμετώπιση των drones Shahed και άλλων παρόμοιων προκλήσεων», σημείωσε.

Όπως πρόσθεσε, για ορισμένα από τα αιτήματα έχουν ήδη ληφθεί συγκεκριμένες αποφάσεις και έχει δρομολογηθεί παροχή υποστήριξης.