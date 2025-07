Την ευγνωμοσύνη του προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την προθυμία του να στηρίξει τον ουκρανικό λαό εξέφρασε μέσω ανάρτησης ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας ότι ο πόλεμος συνεχίζεται αποκλειστικά λόγω της Ρωσίας και της επιμονής του Βλαντίμιρ Πούτιν να τον παρατείνει.

«Η Ρωσία προσπαθεί να παρουσιάσει τον πόλεμο ως τη “νέα κανονικότητα”. Δεν πρέπει ποτέ να το αποδεχθούμε αυτό», τόνισε ο Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι είναι αναγκαίο να γίνουν τα πάντα για να σταματήσει το αιματοκύλισμα, να επιτευχθεί πραγματική ειρήνη και να διασφαλιστεί η ασφάλεια. «Η ειρήνη είναι δυνατή μόνο μέσα από τη δύναμη» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε εκ νέου τη διακοπή κάθε χρηματοδότησης του ρωσικού πολέμου, καθώς και το μπλοκάρισμα των σχέσεων της Μόσχας με το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα. «Πρέπει να σταματήσει κάθε προμήθεια εξοπλισμού και εξαρτημάτων που ενισχύουν τη ρωσική πολεμική βιομηχανία», ανέφερε.

Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις συντονισμένες προσπάθειες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία και τη Νορβηγία σχετικά με τη νέα απόφαση για την παροχή συστημάτων Patriot στην Ουκρανία. Όπως υπογράμμισε, το Κίεβο εργάζεται παράλληλα για την επίτευξη σημαντικών αμυντικών συμφωνιών με την Ουάσινγκτον.

Κλείνοντας, ο Ζελένσκι διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία παραμένει πλήρως έτοιμη για κάθε ειλικρινή και αποτελεσματική προσπάθεια προς μια διαρκή ειρήνη και πραγματική ασφάλεια. «Η Ρωσία είναι αυτή που δεν είναι έτοιμη και πρέπει να εξαναγκαστεί – και αυτό ακριβώς συμβαίνει τώρα» κατέληξε.

I am grateful to President Trump for his readiness to help protect our people’s lives. This war continues solely because of Russia, because of Putin’s desire to drag it out. Russia is trying to make the war seem like the “new normal.” We must never put up with this. Everything… pic.twitter.com/i16GSeTSqZ

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 14, 2025