Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προέβη σε μία δραματική δήλωση, στην οποία χαρακτήρισε την κατάσταση της χώρας του ως μία από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία της.

Τόνισε ότι η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με το οδυνηρό δίλημμα «να χάσει τον βασικό της εταίρο ή την ίδια της την αξιοπρέπεια».

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν πρόκειται να προδώσει τα εθνικά συμφέροντα της χώρας ούτε την ίδια την Ουκρανία, και ξεκαθάρισε ότι το Κίεβο θα εργαστεί «γρήγορα και εποικοδομητικά» με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε πως δεν θα επιτρέψει στη Ρωσία να κατηγορήσει την Ουκρανία ότι εκτροχιάζει την ειρηνευτική διαδικασία, ενώ απηύθυνε έκκληση στους Ουκρανούς να διατηρήσουν την ενότητα.

Κάλεσε επίσης τη Βουλή και την κυβέρνηση να συνεργαστούν στενά «για το καλό της Ουκρανίας».

Προειδοποίησε ακόμη ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι «πολύ δύσκολη» για τη χώρα, ενώ διαμήνυσε ότι δεν πρόκειται να «προδώσει» την Ουκρανία.

«Εργαζόμαστε για μια αξιοπρεπή ειρήνη»

Νωρίτερα σε ανάρτησή του ο ουκρανός πρόεδρος συμμετείχε σε συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρέι Σιμπίχα.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, η διπλωματική ομάδα της χώρας εργάζεται για να διασφαλιστούν τα εθνικά συμφέροντα και υπογράμμιζε πως είναι σημαντικό να προκύψει «μια αξιοπρεπής ειρήνη».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι:

«Είχα συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρέι Σιμπίχα και τη διπλωματική μας ομάδα. Εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι τα εθνικά συμφέροντα της Ουκρανίας λαμβάνονται υπόψη σε κάθε επίπεδο των σχέσεών μας με τους εταίρους μας. Αυτή τη στιγμή, σχεδόν κάθε ώρα γίνονται συναντήσεις, τηλεφωνήματα και συζητήσεις για τα σημεία που μπορούν να αλλάξουν πολλά. Είναι σημαντικό το αποτέλεσμα να είναι μια αξιοπρεπής ειρήνη. Δόξα στην Ουκρανία!»